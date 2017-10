Sombras de Guerra, el Señor de Luz a la caza de Sauron

La Tierra Media: Sombras de Mordor fue una de las grandes sorpresas del arranque de la actual generación de consolas a principios de 2015. En esa primera parte tomábamos el control de un montaraz, Talion, que había caído defendiendo la Puerta Negra en el regreso del espíritu de Sauron a Mordor, en un contexto a medio camino entre los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Afectado por una maldición que no le dejaba pasar al mundo de los muertos y con la ayuda del espíritu del elfo Celebrimbor, el herrero creador de los anillos de poder, recorrimos las tierras negras buscando venganza contra el Señor Oscuro en una reinterpretación libre de la obra de Tolkien en cuanto a personajes, eventos y situaciones.

Los fans más ortodoxos de El Señor de los Anillos no dudaron en criticar ferozmente las alteraciones del universo original, pero a la vez, era de justicia reconocer que se trataba de un gran juego de acción en zonas muy abiertas con un efectivo sistema de combate rítmico al estilo de la saga Batman Arkham y con un acertadísimo sistema Némesis gracias al cual los enemigos ‘recordaban’ nuestros encuentros anteriores y les influían en su ascenso o descenso en el ejército enemigo. La venganza contra Sauron quedaba incompleta en esa primera parte y la continuación arranca con una premisa también polémica: la forja de un nuevo anillo de poder que los dos protagonistas, ya fundidos en un único ser sobrenatural conocido como El Señor de Luz, utilizan para conquistar Mordor.

Talion el montaraz luchando contra los orcos / Warner/ Monolith

Sobre esta base La Tierra Media: Sombras de Guerra nos propone mecánicas similares pero ampliadas en todos los sentidos. Mordor ahora tiene muchos más orcos, más personalización de habilidades y equipo, un sistema Némesis más profundo y unos espectaculares asedios a gran escala a fortalezas. Ah, y también tiene dragones, Nazguls y hasta Balrogs ¿alguien da más?

El Balrog, un demonio del mundo antiguo de Tolkien / Warner/ Monolith

Avanzar por las tierras de Mordor se hace más complicado en esta segunda parte. Los asentamientos y presencia de orcos son mucho mayores, por lo que deberemos combinar bien las incursiones sigilosas con el combate directo. Una vez más podremos aprovechar torres, edificios y cuerdas para tomar perspectiva aérea y decidir si es seguro continuar avanzando o es preciso realizar ejecuciones silenciosas para allanar el camino. La visión espectral nos facilita descubrir recursos como barriles que podemos envenenar o explotar, nidos de mosquitos asesinos o jaulas de bestias que podemos liberar para sembrar el caos entre los enemigos. Y podemos olvidarnos de limpiar por completo las zonas: son tan grandes que siempre quedará algún orco vivo o llegarán refuerzos. Esto es importante sobre todo porque si queremos completar la ingente cantidad de misiones secundarias y recoger todos los objetos ocultos, tendremos que recorrer muchos callejones y cuevas oscuras.

Luchas contra capitanos orcos, momento tenso / Warner/ Monolith

El combate directo terminará siendo inevitable, algo más que en la primera parte. Y sigue siendo muy espectacular. Su estilo rítmico nos permite deshacernos de decenas de enemigos mientras contraatacamos pulsando un botón en el momento preciso, aunque también habrá que esquivar los ataques imbloqueables. Según ganamos habilidades conseguiremos un buen elenco de ataques y ejecuciones bastante crudas, por lo que los numerosos enfrentamientos no se hacen repetitivos. Todo esto alcanza niveles épicos en los combates contra los comandantes enemigos, todos diferentes con fortalezas y debilidades aleatorias para cada partida, que tendremos que investigar interrogando a sus esbirros. Los hay más débiles al sigilo, a los ataques a distancia o que tienen terror a los insectos, y todo esto es información muy valiosa para encarar los enfrentamientos.

Los asaltos a las fortalezas, puera fuerza cinematográfica / Warner/ Monolith

Estos comandantes y su posición en la escala de mando enemiga abre las puertas, de nuevo, al mejorado sistema Némesis. Ahora no sólo podremos influir en los ejércitos enemigos eliminando a sus generales, haciéndolos ascender si ellos nos vencen a nosotros o tratar de unirlos a nuestras filas mediante el control mental. Ahora también podemos avergonzarlos para desatar consecuencias inesperadas. El reclutamiento gana importancia porque vamos a necesitar muchos efectivos para conquistar fortalezas.

Visitaremos las tierras hostiles de Gorgoroth / Warner/ Monolith

Los asaltos a las fortalezas desatan toda la potencia cinematográfica de Sombras de Guerra. Desde la misma arenga de Talion a sus adeptos orcos antes de atacar ya tendremos los pelos de punta. Una vez con la furia de nuestras tropas desatadas, tendremos que ir controlando zonas estratégicas de cada una de las fortalezas hasta llegar al salón del señor del castillo. Serán algunos de los combates más complejos del juego, pero una vez más nuestros espías y aliados pueden facilitarnos mucho las cosas. En estos asedios montar a lomos de un dragón para abrasar a las tropas enemigas es toda una gozada, pero es cierto que su control no es todo lo suave que debería. Con la fortaleza ya controlada tendremos que poner al frente de ella a uno de nuestros subordinados orcos para que la gestione y extienda su influencia por toda la región, y con la variedad de características de cada uno de ellos, tendremos siempre asentamientos diferentes a nivel estético y organizativo, aunque la organización no sea una de las características más brillantes de los orcos, claro.

Sí, controlaremos dragones para abrasar rivales / Warner/ Monolith

A nivel visual Sombras de Guerra está a gran altura, tanto en su versión PS4 y Xbox One como con el extra de fluidez o detalle en PS4 Pro. Destacan los detallados comandantes orcos con toda clase de excentricidades estéticas y las zonas de arquitectura gondoriana, muy en la línea de las películas de Peter Jackson. Aunque la mayor parte del juego se desarrolla en Mordor, y eso significa asentamientos orcos toscos, pero variados y con ambientación muy adecuada. La banda sonora alcanza el nivel épico que la temática exige, y las voces están dobladas al castellano con un gran trabajo artístico. En este capítulo es también muy curioso escuchar a escondidas las conversaciones entre las diferentes tribus orcas, que reflejan perfectamente el carácter ingenuo y a la vez despiadado de estas criaturas.

Tambiénm habrá que defender fortalezas, no sólo atacar, en el modo online / Warner/ Monolith

Uno de los puntos más polémicos del juego ha sido la introducción de cofres de suministros a través de micropagos, una moda que ha llegado para quedarse y que ya ha trascendido el género de los shooters. En Sombras de Guerra nos proporcionan seguidores orcos para nuestro ejército y equipamiento. Al menos en el modo historia no son realmente necesarios para avanzar si trabajamos las misiones secudarias, por lo que se evita el famoso pay to win (pagar para ganar). En el modo online, en el que tenemos que atacar y defender fortalezas de otros jugadores, sí pueden ser más importantes, aunque esperemos que no decisivos.

Amplias zonas de mundo abierto por recorrer / Warner/ Monolith

Hace unos días, durante la presentación del juego en las oficinas de Warner en Madrid, pudimos charlar con Bob Roberts, jefe de diseño del estudio creador Monolith. Además de resaltar la evolución del sistema némesis o la presencia de dragones en el juego, también nos confirmó que los espectros del anillo, los Nazgul, tendrán trasfondo y serán algunos de los enemigos más duros.

Más actualidad

Hace unos días llegaba al Mercado The Evil Within 2, la continuación de uno de los mejores juegos de terror de los últimos tiempos. Miedo psicológico y ambientación que desafía continuamente nuestra percepción de lo que es real y lo que no. El protagonista Sebastián Castellanos renace de sus propias cenizas con fases de acción pero también con sigilo y hasta con la necesidad de exploración. La historia marcada por la pérdida de seres queridos se desarrolla en espacios amplios, pero con la lógica linealidad de este género. Hemos visitado hoteles, clínicas y otras localizaciones nada amigables y con una continua sensación de agobio mental que encantará a los más atrevidos.

Siguiendo con el terror, pero en este caso más cinematográfico, esta semana también hemos probado Friday 13th: The videogame. Hablamos de un multijugador asimétrico muy divertido en el que uno de los jugadores toma el papel del despiadado Jason y el resto son los desamparados secundarios que deben tratar de sobrevivir a su ira homicida. Lo mejor es que comenzó como un proyecto de crowdfunding y ha finalizado como un atractivo título que permite incluso desarrollar a nuestros personajes y sacar nuestra vena más gore echándole imaginación para buscar la forma más original de acabar con nuestros rivales.

Y los amantes de la lucha libre ya tienen ante sí la nueva entrega del mayor exponente de este género: WWE2K18. Sus números asustan: casi 220 luchadores modernos y clásicos, y si a esto le sumamos uno de los mejores editores de personajes de los juegos de lucha, podemos configurar casi de todo para ponerlo a pegar mamporros en el ring. Una gran banda sonora complementa nuestros modos favoritos: Mi Carrera y Road to Glory para llevar a nuestro luchador hasta lo más alto y noquear a los rivales con el mayor de los estilos. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.

