La Guardia Civil reclama grabaciones del 1-O al 112

Una decena de agentes de la Guardia Civil han llegado sobre las 10 de la mañana a la sede del 112 en coches sin identificación y han permanecido una hora y media en el edificio. Han entrado con una orden del juzgado de Gandesa para recoger pruebas sobre la jornada del referéndum del 1 de octubre.

En la Sala Regional de Mossos registran las conversaciones y las comunicaciones de los mandos del cuerpo policial y las patrullas y los agentes. La Guardia Civil buscaría esclarecer qué órdenes se dieron a los agentes: cuántas llamadas se hicieron desde los centros de votación, cuando los agentes se encontraron con dificultades para acceder, cuál era el tono y la actitud de los Mossos y qué recursos se activaron.

El Delegado del Gobierno de la Generalitat en Tarragona, Òscar Peris, considera incomprensible la entrada de la Guardia Civil esta mañana al 112: "Como centro de coordinación ha llevado dispositivos tan importantes como el de los atentados del mes de agosto en Barcelona y Cambrils, es un lugar de prestigio de nivel internacional. Y que haya esta intrusión judicial no podemos hacer nada más que respetarlo pero me parece incomprensible y que no aporta nada "

