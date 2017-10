La Bruixa d’Or cambia la sede social a Navarra y la fiscal, a Madrid

La célebre administración de lotería de Sort (Lleida), que se hizo famosa en los años 90 después de dar varios gordos del sorteo de Lotería Nacional de Navidad, traslada la sede social a Navarra y la sede fiscal, a Madrid. Pagará a partir de ahora los impuestos en la capital de España.

MAPA DE TRASLADOS Más de 500 empresas han abandonado Cataluña por la inseguridad jurídica

Una decisión que el propietario de La Bruixa d'Or (La Bruja de Oro), Xavier Gabriel, asegura que toma por la actual situación política y por la campaña de boicot que asegura que ha sufrido por parte de pequeños grupos independentistas: “Yo me siento español, soy catalán y amo a Cataluña, pero ante todo lo que quiero es ser respetado por mi posicionamiento político y no ser criticado por la masa social independentista. Estamos hablando de amenazas fuertes que no tengo por qué aguantar después de lo que he hecho por Cataluña.

La Bruja de Oro tiene un volumen de negocio aproximado estos últimos años de 70 millones anuales. Emplea a 6 trabajadores, de manera directa y 40 de manera indirecta.

Comentarios