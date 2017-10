Miles de personas se concentran en Barcelona para pedir la libertad de 'los Jordis'

Miles de personas se han concentrado este martes en Barcelona para reclamar la libertad del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart, encarcelados acusados de un delito de sedición.

Organizada por la ANC y Òmnium, el epicentro de la movilización, en Passeig de Gràcia con Diagonal, ha reunido a dirigentes de los partidos y entidades soberanistas, que han querido mostrar así su apoyo a los dos detenidos.

FOTOGALERÍA | Las imágenes de las concentraciones / Mar Martí (ACN)

Los ciudadanos que han acudido lo han hecho con velas y con pancartas en las que se podían leer lemas como 'Libertad presos políticos', 'Libertad, os queremos en casa', 'Help us Europe' y 'Save us Europe', apelando a que la UE ayude a Catalunya.

Comentarios