Provencio: “Ni el Mallorca es tan bueno ni el Elche C.F. es tan malo”

El Elche C.F. prepara con el mayor esmero la décima jornada de Liga. Será el sábado ante el C.D. Alcoyano a las 18.00 horas en el Martínez Valero. Los de Vicente Mir no se pueden permitir una segunda derrota consecutiva. El técnico franjiverde recupera jugadores importante como Gonzalo Verdú, Manuel Sánchez, Collantes e Iván Sánchez.

El futbolista del Elche Dani Provencio, de 30 años, lo tiene muy claro y asegura que "el partido ante el Alcoyano lo vamos a plantear a vida o muerte. Lo único que nos vale es ganar porque el Alcoyano al final estará en la zona alta de la tabla y cuantos más puntos le saquemos mejor. Es un clásico de la categoría, son atrevidos y les gusta salir jugando desde atrás".

Con relación al Real Mallorca, Provencio ha comentado que "la diferencia de siete puntos está ahí, pero ni ellos son tan buenos ni nosotros tan malos. Alguna mala racha seguro que tendrán y aún no hemos tenido la ocasión de enfrentarnos. Queda mucha Liga y aunque no seamos líderes, el Elche es el rival a batir porque nuestro objetivo es el ascenso, no hay otra".

Comentarios