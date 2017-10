Son jornadas de hacer balance de daños, de tomar medidas para evitar que las cenizas lleguen a los ríos y los embalses, de ayudar a aquellos vecinos que lo han perdido todo o de reponer el mobiliario urbano que, en algunos concellos, ha quedado arrasado. Es el tiempo de la evaluación, de cuantificar los daños y de estar encima de las administraciones para poder tener ayudar. Salvaterra ya ha dado ese paso y llevará a junta local de gobierno y a pleno su solicitud de zona catastrófica que elevará al Gobierno Central para poder atender a todas los afectados por los duros incendios de este fin de semana.

En el Concello de As Neves, en donde se vio afectado el 90% de su territorio, su alcalde dirige cada día un gabinete de crisis para atender a los cientos de vecinos que piden ayuda y que necesitan colaboración o una primera ayuda por parte de las administraciones. Su equipo jurídico evalúa pedirle con carácter de urgencia a la Xunta y Gobierno Central un paquete de ayudas lo más amplio posible por la voracidad del fuego en As Neves que lo arrasó casi todo. Xosé Manuel Rodríguez, alcalde de As Neves, lo analizó en Vigo Hoy por Hoy.

En Salceda de Caselas, Marcos Besada todavía hacía recuento de los daños importantes porque el fuego alcanzó a 6 de las 7 parroquias. Toca reunirse y toca también que la Xunta se ponga en contacto con ellos. Lamenta el alcalde de Salceda que no se pusiesen en contacto con ellos durante estos tres días de incendios.

Algunos municipios empiezan a tomar medidas para que la solidaridad no salga cara a aquellos vecinos que brindaron sus casas para usar todo el agua necesaria y poder ayudar en esas cadenas humanas que intentaban extinguir el fuego. Es el caso de Baiona, el primer municipio que decidió dejar de cobrar el agua de más que los vecinos consumiesen durante esas horas o esos dos días trágicos de domingo y lunes. Ángel Rodal ya se lo comunicó a la empresa concesionaria del agua en su municipio.

