¿Fisgar o supervisar el móvil de tu hijo?

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el 16% de los niños de entre 3 y 4 años tiene tablet y el 32% de los que tienen entre 8 y 11 tiene cuenta con su propio móvil. La tecnología está al alcance de cualquier menor pero la brecha digital entre padres e hijos dificulta la educación.

En A vivir que son dos días Euskadi, Roberto Álvarez, promotor del proyecto Gaptain, ha explicado la evolución de las tecnologías y la corresponsabilidad de las familias. Junto a su equipo ha estudiado los riesgos de las redes para los menores y, a partir de ahí, ha diseñado herramientas para educar y acompañar en internet. Tras realizar 250 entrevistas a familias con hijas e hijos menores y extraer conclusiones sobre las preocupaciones en internet, Gapatin está desarrollando instrumentos que permiten acercar a jóvenes y adultos en el ámbito de internet y reducir sus riesgos.

Según Roberto Álvarez, "antes, ni siquiera conocíamos el concepto de privacidad de los menores. La necesidad la han creado los peligros del mundo digital. Es muy fácil hacerse pasar por otra persona en internet". Algo con lo que coincide Andrea Alfaro, responsable de Didaknet, emprea que facilita herramientas y formación digital a padres, madres y menores. Según Alfaro, "cada uno elige la forma en que educa a sus hijos. Los no que no son tran controladores realizan una labor más pedagógica, de gran confianza y un trabajo de acompañamiento", explica.

Para Álvarez, se debe buscar un equilibrio en la mediación parental, un término nuevo que define la responsabilidad de un padre o de una madre. "Se debe dar educación digital para que el hijo sea consciente de los riesgos y de sus derechos y responsabilidades", detalla. "No me parece adecuado ver el contenido de los mensajes de los hijos. Las líneas son difusas, pero igual no es ni legal. Es más importante que el menor sepa cuáles son los reisgos y aún no tienen la suficiente formación. Les falta también mucho a sus padres. De ahí viene parte del problema", sostiene.

Pexels

Entre las herramientas que ha diseñado Gaptain, se encuentra Family Time, una app parental que incluye control de uso de dispositivos, filtros de vídeo contenido, límites de tiempo de uso del móvil e internet o bloqueo de aplicaciones y contactos.

Para Izaskun Valencia, psicopedagoga y educadora social (Educación Emocional), "se debe prevenir antes que curar, y trabajar la confianza". Aboga por la formación y el diálogo con los menores para evitar riesgos futuros.

Formación en colegios

En su labora de formación, el equipo de Gaptain está contactando con colegios para, a través de ellos, dar acceso gratuito a uno de los módulos formativos en educación digital a todas aquellas familias preocupadas por la protección de sus hijos en el mundo digital (https://gaptain.com/videoformacion-familia-digital/). Los interesados pueden solicitar información en: promo.educaciondigital@gaptain.com

