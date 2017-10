"El Xerez DFC ha dado un salto de calidad sobre la pasada temporada"

Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, el Estrella San Agustín, próximo rival del Xerez DFC, se convirtió la pasada temporada en el equipo revelación del Grupo I de División de Honor. Terminó la liga en quinta posición y si al final, hubiera ascendido el Arcos, ahora estaría en Tercera División.

No empezaron este año bien la liga. Perdieron los dos primeros partidos ante Pozoblanco y La Palma, les costó adaptarse, pero engranada la maquinaria, suman ya cinco jornadas sin perder, tienen once puntos, conseguidos con tres triunfos y dos empates y llegan a Chapín con la intención de sumar, porque “claro que se puede sacar un buen resultado de ese estadio, si no lo pienso así, no viajaría a Jerez”, apunta Carlos Conejero, su entrenador en la Cadena SER.

Esta temporada, “nuestro equipo es más maduro, conocemos más la categoría y los jugadores están más hechos, mantenemos el mismo bloque con cinco o seis incorporaciones. Al estar en la parte alta maduramos a otro nivel de exigencia. Este año estamos preparados para competir con otra idea”.

Para Carlos Conejero, el Xerez DFC de Pepe Masegosa “es más compacto, la plantilla está más compensada y arriba tiene muy buenos jugadores como Adrián Martín, Bello, Tamayo o Cuenca, ahí han dado un salto más de calidad sobre la pasada temporada”

Sabe que puntuar en Chapín va a ser “muy complicado”, pero no descarta la sorpresa, “si somos capaces de anular a sus jugadores de ataque tendremos opciones. Sus extremos son buenos y rápidos y siempre generan problemas. Tenemos nuestras armas y las tendremos que emplear para tratar de sacar el mayor rendimiento posible al equipo”.

