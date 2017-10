Los líderes de Podemos defienden que en el referendum andaluz "se adaptó la ley a la democracia"

Lo que está ocurriendo en Cataluña ha centrado este Encuentro SER en el que los líderes de Podemos han vuelto a defender el derecho de los catalanes a decidir en un referéndum pactado.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado la lucha del pueblo andaluz para conseguir una autonomía plena, que consiguieron votando. También entonces, ha recordado Iglesias, hubo un problema legal aunque la presión popular hizo que "la ley se adaptara a la democracia". Y eso, asegura, debería ocurrir también en Cataluña.

También la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, cree que los catalanes tienen derecho a decidir su futuro al igual que "el pueblo andaluz luchó porque quería decidir en una urna que forma de autogobierno quería". "Podemos tiene la posición más valiente, la más difícil", ha dicho Rodriguez, pero la defiende "por principios".

Durante su intervención en los Encuentros SER, organizados por esta cadena de emisoras para conmemorar el 40 aniversario del 4D, la coordinadora de Podemos Andalucía también se ha mostrado muy crítica con el papel del gobierno andaluz mirando el conflicto catalán "como quien mira desde un andén un choque de trenes donde nosotros no estamos montados en ninguno de los trenes". "Sí se va a abrir un debate sobre el modelo territorial y la reforma de la Constitución", dice Teresa Rodriguez, habría que situarse al frente de ese proceso, porque "yo no me conformo con las cotas de autogobierno que tenemos".

Al diálogo entre Pablo Iglesias y Teresa Rodriguez, celebrado en la Fundación Cajasol de Sevilla, le seguirán en las próximas semanas otros encuentros entre líderes andaluces y referentes políticos de Ciudadanos, el PP y el PSOE.

