Estaban en la Comisaría de Vigo y reciben una llamada de socorro, casi de desesperación para poder ayudar en Nigrán, más en concreto en la parroquia de Chandebrito en donde los vecinos, Guardia Civil y bomberos empezaban a estar desbordados. Hasta allí se dirigen 8 patrullas de policías nacionales sin saber realmente lo que les iba a esperar. En el tiempo de Vigo Hoy por Hoy, el subinspector al mando de los efectivos allí desplazados nos comentó en un relato estremecedor lo que allí se encontraron. Seguramente fue algo difícil de contar con palabras pero, lo que queda claro, es que su actuación fue fundamental para evitar una tragedia todavía mayor. Escenas de pánico, de tomar decisiones cruciales y vitales en muy pocos minutos y medir todo para que no se diese ningún paso en falso que pudiese costar caro; muy caro. Leer el avance del fuego, ser capaces de interpretar los posibles cambios de vientos y actuar con firmeza y sin pensar en los riesgos que eran conscientes que estaban asumiendo. Jugaban fuera de casa, en una zona desconocida para actuar y en unas condiciones de calor extremo multiplicado por el fuego. Acababan de llegar a la boca del infierno de Chandebrito.

Trabajaron casi sin descansar, guiados por vecinos, por gente que les iba pidiendo ayuda, desalojando a la gente de sus casas, salvando a muchos animales cuando el fuego se acercaba a establos, galpones o casas. Y también intentando que el caos no reinara en situaciones complejas de vecinos que no querían abandonar su casa porque ahí estaba su vida. Gente que se negaba a marcharse o incluso que quería volver atrás para buscar algo. Tuvieron que hacer un trabajo desde el sosiego en medio de un panorama caótico.

Relata el subinspector como la situación cada vez se complicaba más y había que intentar salir de ese túnel de fuego en el que estaban metidos. Había que salir de la boca del lobo y no sabían cómo. O mejor dicho, sabían cómo pero no por dónde iban a poder hacerlo. Decidieron actuar, tomar decisiones rápidas y arriesgaron los primeros vehículos que fueron siguiendo a un camión pequeño de bomberos. Pero cuenta en Radio Vigo el subinspector que vuelve a cambiar el viento, las llamas les rodean y pide a los otros 5 vehículos que no avancen porque estaban empezando a quedarse rodeados por árboles en llamas.

Esos vehículos decidieron dar la vuelta y buscar una salida que no pudo llegar en medio de las llamas. Cuenta el agente Marcos, que iban en uno de esos coche patrulla que no sabían como iban a poder aguantar ni ellos ni los vecinos que les seguían. Intentaron buscar refugio y no caer en la desesperación durante las largas horas de espera hasta que pasada la medianoche pudieron ser rescatados del infierno de Chandebrito. Tanto el subinspector como el agente lamentan la pérdida de Maximina y Angelina y, días después, no dejan de darle vueltas a lo que vivieron en Chandebrito. 16 agentes que se jugaron la vida pero que salvaron muchas con su acción.

