Puigdemont amenaza con votar la independencia si el Gobierno aplica el 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho en su nueva carta a Mariano Rajoy que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión", el Parlament "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".

EL GOBIERNO RESPONDE El Gobierno rechaza la amenaza de Puigdemont y anuncia la aplicación del artículo 155

Después de que el pasado lunes enviara a Rajoy una primera respuesta a su requerimiento, en la que no concretaba si había proclamado la independencia y ofrecía abrir un periodo de dos meses para dialogar, a las 10:00 horas de este jueves finalizaba el segundo plazo para que Puigdemont aclarara las dudas del Gobierno central, que decidirá ahora si activa el artículo 155 de la Constitución.

En su nueva carta, Puigdemont sí subraya explícitamente que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament "no votó" ninguna declaración de independencia y recalca que su "suspensión continúa vigente", antes de añadir: "Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar".

El Gobierno anuncia la aplicación del 155

El portavoz Iñigo Méndez de Vigo ha comparecido esta mañana en el Congreso para poner voz al comunicado enviado por el Ejecutivo, que señala que el Gobierno rechaza la amenaza de Puigdemont y anuncia la aplicación del artículo 155. En concreto, el Gobierno informa de que ha convocado para el próximo sábado un Consejo de Ministros extraordinario a fin de aprobar las medidas que elevará al Senado para "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma".

