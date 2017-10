Compromís ve prisas en el PSOE por avanzar en el mercado

El Mercado Central vuelve a friccionar las relaciones entre el PSOE y Compromís. La Junta Local del Gobierno ha dado luz verde hoy al proyecto de vallado del entorno del mercado presentado por la empresa para proceder a las nuevas excavaciones arqueológicas. Los miembros de Compromís que como siempre, han votado en contra, han salido de la reunión visiblemente enfadados, por lo que consideran deslealtad y opacidad en este asunto al presentarse le proyecto de improviso y querer aprobarlo hoy mismo.

Y es que el proyecto del vallado se ha presentado como un “despacho extraordinario”, no como un asunto del orden del día. Según ha explicado la portavoz de Compromís, Mireia Mollá, es frecuente que a la Junta de Gobierno local se lleven asuntos de última hora, pero normalmente los expedientes están a su disposición con 24 horas de antelación.

En este caso, denuncian, se ha presentado en la misma reunión y los concejales de Compromís, no han podido conocer el contenido del expediente. Mireia Mollá no entiende además, las prisas del equipo de gobierno por aprobarlo hoy mismo. Cree que no hay razón para no estudiarlo con tiempo y haberlo presentado a la Junta de Gobierno dentro del orden del día del próximo viernes.

Mollá considera que ha habido una opacidad por parte del equipo de gobierno para aprobar con prisas el proyecto de vallado de APARCISA.

La portavoz de Compromís pide lealtad ya que, a pesar de la rotunda oposición de su grupo al proyecto del Mercado, han velado en todo momento, porque sus diferencias no pongan en peligro el pacto de gobierno.

Vallado

Pese a este desencuentro, la Junta Local de Gobierno ha aprobado, como decimos el proyecto de vallado del entorno del Mercado Central para que la empresa APARCISA pueda proceder a realizar las nuevas excavaciones que se le han exigido.

El proyecto se plantea en dos fases, la primera lo que es propiamente el entorno del edificio y una segunda que afectaría al carrer Animes. La empresa pretendía que se le diera la licencia para las dos fases y luego decidir si acometía las excavaciones en su totalidad o bien, primero una fase y luego otra.

La autorización establece que hacer la actuación en las dos zonas o fases, podría dificultad el acceso de algunos servicios de emergencia en caso de algún problema, por lo que, tendrán que hacer las obras de la fase 1 en primer lugar, y cuando éstas hayan concluido, se acometerá la segunda.

Según se expone en el proyecto presentado hoy, el vallado se realizará garantizando la visibilidad de las obras, de tal manera que cualquier ciudadano podrá hacer seguimiento de los trabajos que se van a acometer. Maciá ha dejado claro que el proyecto está aprobado por la Dirección General de Patrimonio y cuenta por tanto, con todos los permisos.

Comentarios