El Eldense no puede fallar (D. 18:30 h)

El C. D. Eldense (4º: 18 Ptos.) no tiene licencia para fallar esta tarde (18:30 h) ante el C. F. Torre Levante (7º: 15 Ptos.) en el partido de la 11ª jornada de liga en el Grupo VI de la Tercera División de fútbolque se jugará en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” con arbitraje a cargo del alicantino Jorge Tárraga Lajara.

Los de Dani Ponz afrontan la cita con la necesidad de lograr los tres puntos en litigio para no verse fuera de los puestos de privilegio después de solo haber sumado un punto en los dos últimos partidos disputados lo que le costó, el domingo pasado, el liderato.

Se espera el debut del medio punta Kike Tortosa y, muy posiblemente, la presencia en el once titular de David Murciego “Murci” después de que el leonés haya firmado dos de los tres goles que ha marcado el equipo a pesar de haber entrado en el último tramo de los partidos ante el Castellón y el Atlético Levante.

El Torre Levante llega a Elda después de haber empatado en liga (1-1) ante el Rayo Ibense en Orriols y de haber quedado fuera de la fase nacional de la Copa Federación al haber quedado eliminado en la final autonómica por el Ontinyent. Una competición, esta última, que no le pasará factura a los de Raúl Pérez en el aspecto físico por cuanto los que disputaron el partido del miércoles no son habituales en los partidos del primer equipo. Los valencianos viajan con las bajas de Víctor Marco y Olcina.

Por lo tanto, existe expectación entre la afición azulgrana para ver si el Deportivo vuelve a la senda de la victoria.

