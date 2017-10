"Me preocupa mucho el estado del campo tras las lluvias"

El Xerez DFC se enfrenta el domingo a las siete y media en Chapín a la Estrella de San Agustín, equipo revelación de la liga la pasada temporada. El partido llega tras haberse consumado la primera derrota del curso deportivo, algo que se ha encajado “bien, tuvimos dos días de descanso y a nivel emocional nos ha servido para liberarnos un poco".

La semana de trabajo “ha sido atípica, por la lluvia, al igual que lo fue la semana pasada por las lesiones. También ha influido el tema de los campos de entrenamiento, que nos han alterado la rutina de la semana. No era el más optimista del mundo cuando no habíamos perdido y ahora no soy el más pesimista. La posición en la tabla es anecdótica pero no tengo ninguna duda de que cuando termine la liga este equipo estará el primero".

A Pepe Masegosa le preocupa mucho el estado del campo de Chapín, “después del partido de Rota dije que tenemos un hándicap porque necesitamos tener el campo en óptimas condiciones para llevar el peso del partido. Esta semana no hemos entrenado en Chapín para tenerlo en las mejores condiciones posibles para el domingo. El miércoles hicimos ejercicio físico y después saltamos a la Pradera y el jueves nos ejercitamos en la Barca, a los que desde aquí les agradezco la posibilidad de entrenar en su campo".

Sobre el rival con el que se medirá en el municipal jerezano, apunta que es un equipo que “estoy seguro competirá muy bien en la categoría. Nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que dependemos de nosotros mismos. Si estamos a la altura de las circunstancias no debemos tener ningún problema".

El entrenador xerecista recupera para este partido a Antonio Bello, que no pudo jugar en Lebrija por sanción federativa y podrá contar con Lebrón, que ha entrenado ya esta semana con normalidad en el grupo, quien seguirá de baja es Adrián Martín, “parece que tiene una pequeña rotura en el sóleo y llevaremos a cabo un plan especializado con él. En el fútbol las individualidades son claves y necesitamos que Adrián esté en las mejores condiciones el máximo tiempo posible".

