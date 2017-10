Montecastillo como solución a los campos de entrenamiento

El Xerez CD se medirá el domingo a las once y media de la mañana al filial del Recreativo de Huelva, el Atlético Onuebense. Los azulinos esperan volver a la senda de los triunfos tras el empate ante el Ceuta en la última jornada de liga.

Vicente Vargas, entrenador xerecista, cree que el partido será “difícil y muy intenso”. Se enfrentan a un rival que sólo está a dos puntos de los jerezanos, “sabemos que si perdemos nos superan en la clasificación. Es un equipo con gente muy joven, como todos los filiales, con mucha calidad, nos lo van a poner muy difícil, pero confío en mi equipo y espero obtener un buen resultado allí en Huelva”.

La semana ha sido complicada para todos, como ha ocurrido desde que comenzó la liga. No hay campos de entrenamiento y “cada vez es más difícil salvar todos estos obstáculos”, lamenta el entrenador ante los periodistas. Vargas sabe que con el campo de Don Bosco, siempre que se busque financiación, “todo será más fácil, pero eso ocurrirá a finales de enero y todavía quedan tres meses. Esta semana he estado en Montecastillo y parece que por ahí y con la llegada de los nuevos inversores podemos solucionar todos estos problemas de entrenamiento”

De cara al partido del domingo, el preparador jerezano espera no tener que tocar mucho el equipo que ha venido utilizando estas últimas semanas, “me gusta hacer muy poquitos cambios, es cierto que al principio de la temporada hemos realizado muchas variantes porque no encontrábamos esos jugadores que estuvieran en su mejor momento de forma. Si en estas tres jornadas hemos encontrado ese grupo que está funcionando, no hay que tocar nada”, concluyó

