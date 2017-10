El Real Murcia retó a Messi a marcar en Nueva Condomina... ¡estando sancionado!

La campaña de marketing que lanzó el Real Murcia con el cartel promocional de Copa del Rey no tendrá el final soñado. Leo Messi seguirá sin poder hacer un gol en Nueva Condomina. No jugará el próximo martes (21:30 horas) ante el cuadro grana en el partido de ida de dieciseisavos de final del torneo copero, pero no porque Valverde le haya descartado o la estrella argentina haya declinado el reto. Messi arrastra una sanción desde la final Barcelona-Alavés al ver en dicho partido una tarjeta amarilla que le hacía completar ciclo.

Las sanciones arrastran de un curso al siguiente (véase el caso de Cherysev en el Cádiz-Real Madrid de hace unos años), por lo que ni Messi, ni Umtiti ni tampoco Luis Suárez, que tuvo dos partidos de castigo tras la última semifinal, podrán pisar Nueva Condomina. Se desconoce si el Real Murcia era consciente de la sanción cuando lanzó la campaña de marketing, pero lo que sí es evidente es que el fin de retar al argentino y que éste aceptara jugar dicho partido (lo que habría atraído a miles de espectadores) se quedará en una ingeniosa imagen con mucho tirón mediático, una curiosa estadística (ni Messi ni Cristiano marcaron en el estadio del Real Murcia) pero sin resultado efectivo.

