Las actas de la comisión de García Caparrós recogen "policías arrestados" e IU pide explicaciones a De la Torre

Las actas de la comisión en el Congreso de los Diputados que investigó la muerte de Manuel José García Caparrós, ocurrida durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, recogen un informe del Ministerio de Gobernación en el que se apunta que García Caparrós recibió un disparo de los efectuados al aire por parte de 32 policías, siendo algunos de ellos "expedientados, arrestados y trasladados" tras los hechos.

Así lo ha explicado a los medios la diputada malagueña de Izquierda Unida en el grupo de Unidos Podemos, Eva García Sempere, quien ha recibido autorización de la Cámara Baja para acceder a dichas actas, consideradas "secretas" durante 40 años. Sempere ha denunciado que el citado informe fue "obviado" en las conclusiones de la comisión y por ello ha pedido explicaciones al actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), por ser uno de los 35 miembros que participaron en dicha comisión, como diputado de UCD, y que aún sigue en activo en la vida política.

Sempere ha participado este viernes en un desayuno informativo en el Parlamento andaluz para dar cuenta del estudio que lleva realizado de dichas actas y que aún no ha finalizado, situándose "a la mitad" del mismo. La diputada de IU ha estado acompañada por el coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, por el portavoz de Podemos en temas de Memoria Histórica, Jesús Alberto de Manuel, y por las tres hermanas de García Caparrós, Loli, Puri y Paqui.

Durante su intervención, ha destacado que aunque el informe del Ministerio de Gobernación recogiera la imposición de "medidas disciplinarias" para los policías que dispararon durante la manifestación un total de 30 balas, una de las cuales ocasionó la muerte García Caparrós, --no se les cita por sus nombres en el informe--, en las conclusiones se recoge que no hubo responsabilidad política alguna, ni del presidente de la Diputación, ni del delegado de Gobernación, "aunque posteriormente fueron cesados".

En dichas conclusiones se apunta a la responsabilidad del comité organizador de la manifestación por pedir que se llevaran banderas de Andalucía, lo que provocó "tensión" con sectores de la extrema derecha ante la ausencia de la bandera nacional. También se cita expresamente como causa de los sucesos la "situación socioeconómica" de Málaga en esos momentos, de paro y desindustrialización, y se recoge la concesión de un plan de inversiones para la ciudad, algo que para Sempere se traduce como "una manera de comprar el silencio de mucha gente de Málaga".

La diputada de IU, que ha dicho que su formación quiere saber "quiénes fueron los policías implicados y qué pasó con ellos", cree necesario depurar responsabilidades políticas y de otro tipo "si fuera necesario". Uno de dichos responsables para Sempere es el actual alcalde de Málaga, quien, a su juicio, "como miembro de esta comisión debería dar un paso adelante y explicar por qué se hizo caso omiso, de cara a las conclusiones, del informe del Ministerio de Gobernación que hablaba de los policías detenidos".

En opinión de la diputada de IULV-CA, todo sido fruto de un "pacto de silencio" para que "nadie rompiera el relato idílico de la Transición". No obstante, ha querido dejar claro que su formación no responsabiliza "de manera única y exclusiva" a De la Torre, ni es una cuestión "personal". "Él sabe que estamos indagando en los hechos y lo que queremos son explicaciones de por qué se obvió un informe que reconocía medidas disciplinarias sobre policías", ha subrayado.

En esta misma línea se ha pronunciado Antonio Maíllo, quien ha considerado que De la Torre es un "testigo privilegiado" de lo ocurrido, por lo que tiene la oportunidad de "dar luz a unas frías actas", pero no sólo él, sino el resto de miembros aún vivos de la citada comisión, que pudieron tomar "el pulso" a los acontecimientos vividos hace 40 años y que le costaron la vida a García Caparrós.

El líder de IULV-CA, que ha anunciado que pedirá conjuntamente con Podemos la comparecencia de Sempere en la comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica del Parlamento andaluz, una vez que la diputada finalice su estudio de la actas, no ha descartado llamar a De la Torre para que también comparezca en la misma. "En función de las conclusiones que extraigamos decidiremos qué iniciativas tomar", ha apuntado Maíllo.

Por su parte, De Manuel ha lamentado "la poca justicia" que se ha hecho con García Caparrós y que, además, está llegando "tarde y mal" y ha criticado que la Mesa del Congreso no permita que Sempere pueda hacer fotografías de las actas, lo que, a su juicio, demuestra que 40 años después de lo sucedido "continúa el nivel de secretismo". No obstante, ha dicho que se abre un camino con esta documentación y que su formación no renuncia a la vía penal.

Junto a ello, ha urgido a la creación de la comisión de la verdad en Andalucía, una de las herramientas que recoge la actual Ley de Memoria Democrática de Andalucía, y en que se debería abordar el caso de García Caparrós por haber "marcado la historia de Andalucía". Ha criticado el poco interés de la Junta por desarrollar reglamentariamente esta normativa, tras haber transcurrido seis meses desde su aprobación en sesión plenaria.

Por último, las hermanas de García Caparrós han reclamado "justicia" y que se ponga "nombre y apellidos" al responsable de la muerte de su hermano. Una de ellas ha explicado que un celador les comunicó en su casa que García Caparrós había muerto como consecuencia de un accidente de tráfico, cuestión que su padre pudo desmentir cuando fue a reconocer el cadáver. "Desde el minuto cero se está intentando ocultar lo que pasó", ha lamentado.

Asimismo, otra de las hermanas ha dicho que el único contacto que han tenido con el Gobierno andaluz desde la muerte de su hermano fue con el expresidente de la Junta José Antonio Griñán cuando su gobierno, en coalición con IULV-CA, le concedió a su hermano el título de Hijo Predilecto de Andalucía. En concreto, pudieron hablar con él en un cena celebrada el día antes de la entrega de la distinción. Le gustaría ahora, según ha reconocido, poder tener un contacto con la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

