Setién: "Tenemos que ajustar más en defensa, sí"

Vuelve a jugar en casa el Betis y esperan sus aficionados que el equipo les haga olvidar el disgusto de la goleada recibida la pasada semana ante el Valencia. Quique Setién hará varios cambios en el equipo. Feddal, con un golpe, es duda. Seguramente Jordi Amat forme támden central con Mandi. Y Tosca será el sustituto de Durmisi. En cuanto a Javi García, su reaparición dependerá de cómo se encuentre mañana pero, en principio, parece que jugará en mediocampo junto a Guardado y Camarasa. Setién volverá a jugar con un sólo punta ante el Deportivo Alavés.

El técnico ya ha dado a conocer la convocatoria de 20 jugadores, en la que son novedad Javi García y Boudebouz. La lista completa es la siguiente: Adán, Dani Giménez, Barragán, Rafa Navarro, Mandi, Jordi Amat, Feddal, Tosca, Javi García, Guardado, Camarasa, Fabián, Narváez, Joaquín, Tello, Nahuel, Boudebouz, Campbell, Sanabria y Sergio León.

Esto es lo más destacado que ha dicho Quique Setién en rueda de prensa:

El estado de Javi García: "Ha evolucionado, está mucho mejor y mañana veremos si juega. Feddal ha tenido un problemilla, a ver cómo está mañana tras un tratamiento de esos milagrosos".

El Alavés: "Siempre digo que nos enfrentamos al mejor equipo. El Alavés me parece un equipo muy serio. Será un partido difícil ante un equipo que trabaje más en defensa y que luego quiera hacer daño a la contra. No será fácil ganar".

Los lanzadores de penaltis: "Lo de lanzar los penaltis es algo que no me preocupa. Ahora no tenemos definido quién está más preparado para lanzarlos durante los partidos. Es algo que hay que ver durante los partidos, según la presión que haya. Andrés, Joaquín... Es algo que tienen que arreglar entre ellos. No es un tema que tenga tanta importancia".

La vuelta de Rubén Castro: "Lo de Rubén lo hemos hablado. Cuando esté hablaremos. ¿Derecho a decidir? Hay poca gente que tiene ese derecho, por muy bien que haga las cosas. SI está, fenomenal".

Todos los jugadores de ataque disponibles: "Todos los de arriba lo hacen bien, pero alguno se tendrá que quedar sin jugar. Juega el que mejor lo haga y el que mejor trabaje. Hay seis jugadores en las dos bandas y apenas juegan dos. El que más se comprometa acabará jugando. Lo saben los jugadores. Francis va este fin de semana con el filial".

