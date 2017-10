Berizzo: “Las sensaciones superan a la realidad”

El entrenador del Sevilla FC ha comparecido ante los medios en rueda de prensa. “Será un partido difícil ante un rival que viene en un buen momento. Pero qué bueno que llegue un partido así… ante un rival directo, que nos puede servir de recuperación. Venimos de dos derrotas y necesitamos una victoria que vamos a buscar mañana. Es un partido de control donde hay que cuidar muchísimo la dupla de ataque que tienen ellos, que es muy rápida, y con un centro del campo donde hay un jugador como Parejo al que si le permites controlar el balón, te pone en situaciones peligrosas. ¿Decisivo? Ningún partido es determinante. Sí que es un rival directo, pero nada de final. LaLiga seguirá tras el partido y los puntos son los mismos los de mañana que los que vienen después ante el Leganés aquí”, dijo Berizzo, que también se refirió a estas otras cuestiones:

El argentino ha calificado de accidente el descalabro de Moscú ante el Spartak- “Perdimos con el Athletic un partido en el que controlamos el balón pero no hicimos daño. Perdimos sin merecerlo. Hicimos una mala segunda parte y ante el Valencia necesitamos dominar y convertir las ocasiones que tengamos. El partido con el Spartak fue un accidente defensivo que permitió que un equipo que llegó seis veces convirtiese cinco. Hasta el minuto 65 era impensable que terminase el partido con ese resultado. Dominamos el balón, y con eso hay que seguir, corrigiendo los errores defensivos que nos costaron goles. Corregir en solidez defensiva y seguir apostando por el control del balón”.

Entre sensaciones y realidades, establece un debate optimista- “Tenemos suficiente gente con experiencia internacional y muchísimos partidos jugados para saber administrar los tiempos de juego. Lo de Moscú fue pasar de un 1-2 a un 3-1 en nada… en cinco minutos. Nos quedamos sorprendidos por ese marcador y luego el trámite se nos hizo cuesta arriba. Pero tenemos gente de carácter y jerarquía para administrar el juego. Existe una realidad y hay sensaciones alrededor de ella. Necesitamos una reacción tras las derrotas, y éstas nos obligan a una victoria. Pero nuestra clasificación es buena. A veces las sensaciones superan a la realidad. Mañana tenemos que tener la cabeza fresca para jugar un partido como queremos ante un rival que viene lanzado. Será un encuentro intenso, espectacular de ver y ojalá que lo hagamos mejor”.

Y por último, ha relativizado todo la crítica que está teniendo que soportar- “La crítica es parte de mi profesión. La absorbo, en la medida de cuál sea. Al igual que el elogio, que tampoco me lo creo del todo. Mi trabajo conlleva mucho desgaste emocional porque impacta a mucha gente, pero la fuerza y energía que pongo en mi trabajo diario es la misma; yo soy el mismo que hace tres meses, sigo creyendo en mi trabajo, en mis futbolistas y en el hecho de que el equipo juegue a mi manera y gane. Quiero lo mejor para el equipo y la institución, y que todos los aficionados estén orgullosos de su equipo. Siempre me he sentido apoyado por la institución; no necesito apoyo extra en estos momentos. Necesitamos ganar. ¿Quién no lo necesita? Hay que trabajar con serenidad y con la firmeza de creer en lo que uno hace”.

