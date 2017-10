El Flic Flac en su primera final del Europeo

El Flic Flac sigue haciendo historia esta temporada. Las viguesas se han clasificado en cuarta posición para la final del ejercicio dinámico del Campeonato de Europa.

Esta es la mejor clasificación que ha conseguido un equipo senior en toda la historia de la gimnasia acrobática nacional. El dinámico ha sido el primero de los tres ejercicios que van a realizar. El sistema de clasificación en un campeonato de Europa senior consiste en la suma de los ejercicios de equilibrio, dinámico y combinado.

Además, los seis mejores ejercicios dinámicos y los seis mejores ejercicios de equilibrio pasan a la final por ejercicios con lo que, las viguesas optan a tres finales. .

Jorge Méndez, entrenador y presidente del club vigués confirma que "el objetivo era pasar a dos de las tres: dinámico y all around pero, visto lo bien que lo han hecho hoy puede que pasen a la de equilibrio también". Las españolas han pasado a la final detrás de Inglaterra, Rusia y Bielorusia (medallas de bronce, oro y plata en los pasados World Games), algo que a su entrandor "me llena de orgullo".

Este viernes disputarán la clasificación en equilibrio.

