Juanjo San Sebastián: "La soledad es un bien escaso"

Juanjo San Sebastián (Bilbao, 1955) es dentro del panorama nacional uno de los alpinistas más prestigiosos e importantes de la década de los 80 y los 90. Comenzó a escalar montañas a los 16 años y desde la alturas es “donde más vivo” se siente. Ayer viernes dentro de la programación del ciclo de conferencias Otoño Cultural de Petrer, el escalador impartió un conferencia que bajo el título de "El viaje" donde dio a conocer su experiencia vital que le ha llevado a conquistar altas cimas pero también a perder grandes amigos en el camino. Para San Sebastián, “las cimas son lugares de los que no puedes traerte nada, solo dejarte, pero en las montañas es donde más he aprendido, más me he llenado de energía, donde he descubierto lo importante de la vida”.

¿En qué consiste la conferencia "El Viaje"?

La charla va más allá de los aspectos técnicos de la escalada, es una conversación que no tiene nada que ver con mi experiencia con las montañas. Hablo de todo lo que he ido aprendiendo durante los años de mi vida. Es un viaje de vida y experiencias personales de cómo uno se ve a sí mismo. Lo que se descubren en las montañas no es ni mucho menos es fin sino el medio.

¿Por qué elegiste la montaña y no el fútbol por ejemplo?

Pues no encuentro una razón coherente. Me dediqué esto por azar y quizá porque mis padres también eran montañeros. Toda profesión tiene que ver con los gustos y a mí me gustaba la montaña. Uno puede sentirse vivo en una biblioteca, yo me siento vivo escalando.

¿Cómo se soporta la soledad del escalador?

Para mí la soledad es un respiro y un regalo. Es una de esas cosas que te ponen en su sitio. Te lleva a los límites de tu mente pero sirve para encontrarte. Hoy en día la soledad es un bien escaso.

¿Cuando llegas a la cima qué sensaciones tienes?

Miedo si es complicada la bajada y de alivio si sucede al revés. Yo las sensaciones siempre han estado relacionadas con la libertad y satisfacción porque el esfuerzo ha tenido recompensa. Cada uno lo vive como lo siente. Lo que no hay dudas es que la montaña siempre te pone a prueba.

¿Qué aprendiste de la tragedia que tuviste en el K2 en el año 1994 en donde perdiste a compañero y amigo Atxo Apellániz?

En aquel momento fue muy duro. Pero con el paso de los años te das cuenta que cuando tratas de salvar a alguien en realidad tratas de salvarte a ti mismo. En situaciones de riesgo extremo, la angustia no se vive igual el cuerpo reacciona de una manera sabia y protectora. Siempre hay que estar en alerta.

¿Cuáles son las mejores vistas que has podido ver desde la cima?

A lo largo de estos años, he tenido el privilegio de ver unas vistas espectaculares. Si tuviese que quedarme con una, cosa difícil, me quedo con las vistas de un atardecer en la cumbre de El Capitán del Parque nacional de Yosemite de California en Estados Unidos. Siempre lo recordaré.

Puedes dar algún consejo a los iniciados al alpinismo.

Sobretodo que a la hora de escalar tengan precaución y que lo pierdan el respeto a la montaña. Aun así, también les diría que se arriesguen y se atrevan a arriesgarse y a inventar.

Comentarios