El Elda - C.E.E. se deja un punto en Petrer (18-18)

El reparto de puntos entre Hispanitas Bm. Petrer y Elda – C.E.E. ha dejado con distinto sabor de boca a ambos contendientes. Los locales han saboreado la consecución de un punto mientras que los visitantes se quedan con la sensación de que lo han perdido en la cancha de sus vecinos.

Cualquiera que no haya visto el partido y se quede solo en el exiguo marcador puede pensar que el trabajo defensivo de los dos equipos ha rayado la perfección pero nada más lejos de la realidad. Si no ha habido más goles ha sido por dos motivos concretos. El primero, la labor de Fran Tirado en la portería eldense y de David Arnedo en la petrerí y el segundo, la cantidad de errores no forzados cometidos por los dos equipos en tareas atacantes.

Dicho lo cual, los de Fernando Latorre comenzaron defendiendo con Germán Bastán como avanzado mientras que los de Isidre Pérez lo hacían pegados a la línea de seis metros con poca tensión sobre los extremos desde donde los de Elda hacían daño.

Deportividad exquisita / Cadena SER

A los nueve minutos, el técnico del equipo petrerí hizo uso de su primer tiempo muerto porque el marcador señalaba 2-6 y los suyos no terminaban de asentarse en la pista. No le fue mal porque reaccionaron y, tras ajustar su balance defensivo, se puso 4-6. De cualquier modo, la profundidad del cinco uno defensivo del Elda – C.E.E. llevaba la primera línea local lejos de la discontinua y así les privaba del tiro exterior.

Cuando se cumplía el minuto 21 de esa primera mitad, el lateral eldense Sergio Rubio volvía a las canchas de juego.

Los de Elda mantenían la ventaja de dos goles y aunque a falta de dos minutos y medio para el asueto logró el 9-10, llegó el 9-11 que Fran Tirado se encargó de defender parando un lanzamiento desde los siete metros para que su equipo se fuera al descanso con esa ventaja de dos goles.

La segunda parte no empezó bien para los de Elda que fallaron los dos primeros ataques, uno lo paró David Arnedo y el otro lo repelió la madera. Daba la impresión de que le había sentado mejor el paréntesis a los locales que a los visitantes porque Fran Tirado, otra vez Fran Tirado, detuvo otro penalti a Alejandro Payá que hubiera significado el empate a doce.

Los porteros de ambos equipos comenzaban a ser protagonistas, el Elda – C.E.E. optaba por mover rápido el balón en la primera línea y el Hispanitas Bm. Petrer empataba a quince a punto de cumplirse el 19 de esa segunda parte. Fernando Latorre pidió tiempo muerto porque el partido se había abierto de par en par y comenzaban a sucederse las imprecisiones.

De cualquier modo, daba la impresión de que los de Elda gestionaban mejor la presión del igualado tramo final pero no aprovechó su oportunidad de apuntillar el encuentro fallando tres posesiones claras en los dos últimos minutos dejando lugar a que los de Petrer tiraran de raza para acabar empatando el choque.

La próxima jornada, el Bm. Elda – C.E.E. recibe en el “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva al Mare Nostrum Torrevieja el domingo a las 12:30 h mientras que el Hispanitas Bm. Petrer rendirá visita al H. Vila Real el sábado a las 19:00 h.

Hispanitas Bm. Petrer: Toni Verdú, Yeray Mancebo, Andrés Morant (2), Alejandro Payá (1), Imanol Falcó (4, 1p), Brais Mancebo y David Verdú. También jugaron: David Arnedo, Alejandro Rico (1), Alberto García (1), Ángel Mañez, Javier Aliaga (4), David Maestre (5, 1 p), Adrián Ruiz y Diego Agulló.

Bm. Elda – C.E.E.: Fran Tirado, Jero Cartagena (5), Israel Alcañiz (1), Germán Bastán (3), Javi Carrasco (4), Pepe Bigagli y Manu Vázquez (1). También jugaron: Dani Llamas, Mario Alfonso, José Andrés Marco (1), Sergio Rubio (2), Víctor Rodríguez, Chema Asencio (1), Eros Piera e Iván Valero.

Árbitros: Sergio Francisco Gallardo Cabello y José Torrente Rivas (Andalucía). Dos exclusiones locales por tres visitantes.

Parciales: (1-2)(3-6)(4-7)(6-9)(8-10)(9-11)-(11-12)(12-14)(13-15)(15-16)(16-18)(18-18).

Pabellón: “Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana” de Petrer. Casi lleno con alrededor de 500 espectadores

Incidencias: Sexta jornada de liga en el Grupo E de la Primera Estatal de balonmano masculino.

