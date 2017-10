Jonathan Rea quiere ganar también en Jerez

La penúltima prueba del Campeonato del Mundo de Superbike, iniciaba este viernes en el Circuito de Jerez su actividad deportiva en pista con los primeros entrenamientos libres para todas las categorías en liza en donde se ha podido vislumbrar las primeras referencias en cuanto a los cronos en cada categoría y donde ya se ha podido ver un concurrido ambiente en el paddock, centro neurálgico de las actividades dirigidas a los aficionados que tienen el acceso a esta área incluido con su entrada y el Paddock Show como punto de encuentro de todas las actividades extra deportivas que se organizan durante el fin de semana en las cuales, entre otras cosas, pueden interactuar con los pilotos.

La máxima categoría, WorldSBK, tiene nuevo campeón, Jonathan Rea que en la pasada prueba de Magny Cours revalidaba el título que conquistase en 2016, si bien, este hecho no resta interés a la cita jerezana que tiene de por si suficientes alicientes para que el público disfrute con la competición, no en vano, el subcampeonato está en el aire y son los pilotos Tom Sykes, Chaz Davies y Marco Melandri, los que se jueguen sus cartas en las dos mangas del fin de semana. Celebradas las dos sesiones de entrenamientos, Rea ha comenzado el fin de semana mandando en la clasificación por tiempos. Y es que el 1.40.291 que marcaba en la primera sesión de entrenamientos, ha sido a la postre el mejor tiempo de la sesión libre de hoy. Su compañero de equipo Tom Sykes se quedaba a seis décimas con 1.40.888, mientras las dos Yamaha de Michael Van Der Mark y Alex Lowes se situaban a continuación con tiempos muy igualados de 1.40.890 y 1.40.891 respectivamente. Marco Melandri con la Ducati oficial era quinto con un crono de 1.40.893, seguido por las Aprilia de Eugene Laverty (1.40.896) y Lorenzo Savadori (1.41.086). Octava posición y mejor español clasificado era Román Ramos que lograba colocarse en el top ten con un tiempo de 1.41.191, seguido del ex campeón 2014 Sylvian Guintoli, que ha regresado al ‘circus’ para disputar las dos últimas pruebas que restan del campeonato. Cierra la clasificación de los diez mejores de la jornada el británico Chaz Davies que hoy caía al suelo en la segunda sesión de entrenamientos libres, si bien, no tenía consecuencias para el piloto de Ducati. Los españoles Jordi Torres y Xavi Forés finalizaban en la décimo tercera y décimo quinta posición.

El Campeonato del Mundo de Supersport quedará a buen seguro sentenciado –si todo va por el cauce normal- en Jerez. Y es que la ausencia del lesionado piloto turco Kenan Sofuoglu deja el camino expedito al francés de Yamaha Lucas Mahias que hoy para ir allanando el camino lograba con su Yamaha YZF R6 encaramarse a la primera posición en el cómputo global de las dos mangas de entrenamientos libres celebradas en la jornada. Mahias y Sofuoglu, eran a priori los firmes candidatos al título que ahora tras la ausencia del piloto turco, campeón el año anterior, lo tiene a tiro el francés, aunque no deberá dormirse en los laureles dado que tanto Sheridan Morais como Cluzel, cuentan con opciones matemáticas de triunfo en caso de que Mahias no lograse puntuar en las dos mangas de carrera (Jerez y Losail) que aún restan para poner fin al campeonato. Un crono de 1.43.521, marcado en la segunda manga de hoy, ha encaramado a Mahias a la primera posición de la clasificación, seguido por su compatriota Jules Cluzel que paraba el crono en 1.43.697 y el italiano Michael Canducci que lo hacía en 1.43.788. El mejor español era Nacho Calero que finalizaba vigésimo quinto.

La European Superstock 1000 cuenta con el añadido extra que Jerez será la última prueba de la temporada y por tanto cerrará campeonato y otorgará la corona que se juegan el italiano Michel Ruben Rinaldi y Florian Marino, si bien, el turco Toprak Razgatlioglu también cuenta con opciones matemáticas de ser campeón. Hoy tras las dos sesiones de entrenamientos libres, era Roberto Tamburini (Yamaha) quien marcaba el mejor tiempo con un registro de 1.42.319, seguido de su compañero de equipo en el Pata Yamaha STK 1000 Team, Florian Marino que lo hacía en 1.42.618. Tercer mejor tiempo para el piloto ucraniano Illia Mykhalchyk (Kawasaki) que paraba el crono en 1.42.951 con el italiano de BMW Marco Facciani cuarto mejor tiempo con 1.42.989. El mejor español en la categoría, era el piloto malagueño del Cardoso Team Alejandro Medina que finalizaba vigésimo tercero con un tiempo de 1.44.938 que a buen seguro mejorará mañana en la calificación.

Por último, en el Campeonato del Mundo de Supersport300, era el italiano Omar Bonoli el más rápido de la jornada con un tiempo de 1.55.768. Tras él, se situaba con 1.56.072 el también italiano Alfonso Coppola, uno de los firmes candidatos al triunfo final el domingo, si se lo permite el español Marc Garcia, líder de la general que hoy se situaba tercero con 1.56.113. El también español Manuel González era cuarto con Daniel Valle en la décima posición. Ana Carrasco era decimotercera, mientras la cordobesa Andrea Sibaja cerraba la clasificación de la jornada.

Resultados entrenamientos

WORLD SUPERBIKE

1. J. REA, Kawasaki Racing Team – 1’40.291 2. T. SYKES, Kawasaki Racing Team – 1’40.888 3. M. VAN DER MARK, PATA Yamaha Official WorldSBK Team – 1’40.890 4. A. LOWES, PATA Yamaha Official WorldSBK Team – 1’40.891 5. M.MELANDRI, Aruba it Racing - Ducati – 1’40.893 6. E.LAVERTY, Milwaukee Aprilia – 1’40.896 7. L. SALVADORI, Milwaukee Aprilia – 1’41.086 8. R. RAMOS, Team Kawasaki Go Eleven – 1’41.191 9. S. GUINTOLI, Kawasaki Puccetti Racing – 1’41.194 10. C. DAVIES, Aruba it Racing - Ducati – 1’41.204 …. 13. J. TORRES, Althea BMW Racing Team – 1’41.313 … 15. X. FORÉS, BARNI Racing Team – 1’41.620

WORLD SUPERSPORT

1. L. MAHIAS, GRT Yamaha Official WorldSSP Team – 1’43.521 2. J. CLUZEL, CIA, Landlord Insurance Honda – 1’43.697 3. M. CANDUCCI, 3570 Puccetti Racing FMI – 1’43.788 4. F. CARICASULO, GRT Yamaha Official WorldSSP Team – 1’43.948 5. P. JACOBSEN, MV Augusta Reparto Corse – 1’43.970 6. L. STAPLEFORD, Profile Racing – 1’44.042 7. L. ZANETTI, Team Factory Vamag – 1’44.092 … 25. N. CALERO, Orelac Racing VerdNatura – 1’46.155 26. M. PONS, DS Junior Team – 1’46.259

WORLD SUPERSPORT300

1. O. BONOLI, Team Runner Bike, 1’55.768 2. A. COPPOLA, SK Racing – 1’56.072 3. M. GARCÍA, Halcourier Racing – 1’56.113 4. M. GONZÁLEZ, Halcourier Racing Viajes 2000 – 1’56.313 5. G. HENDRA, Team MOTOXRACING – 1’56.340 6. S. DEROUE, MTM HS Kawasaki – 1’56.596 7. R. SCHOTMAN, GRT Yamaha WorldSSP300 Team – 1’56.625 … 10. D. VALLE, Halcourier Racing – 1’56.892 12. M. PÉREZ, WILSport Racedays – 1’57.166 13. A. CARRASCO, ETG Racing – 1’57.287 26. B.SÁNCHEZ, Halcourier Racing – 1’58.279 39. A. SIBAJA MORENO, DEZA-Córdoba Patrimonio de la Humanidad – 2’02.068

EUROPEAN SUPERSTOCK1000

1. R. TAMBURINI, PATA Yamaha Official STK 1000 Team – 1’42.319 2. F. MARINO, PATA Yamaha Official STK 1000 Team – 1’42.618 3. I. MYKHALCHYK, TripleM Racing – 1’42.951 4. M. FACCANI, Althea BMW Racing Team – 1’42.989 5. F. SANDI, Berclaz Racing Team – 1’43.141 6. J.GUARNONI, Pedercini Racing Kawasaki – 1’43.141 7. M. REITERBERGER, Van Zon Remeha BMW – 1’43.366 … 23. A. MEDINA MAYO, Cardoso School Racing – 1’44.938 25. X. PINSACH, ETG Racing – 1’45.224 34. L. DE ULACIA, Kawasaki Palmeto PL Racing – 1’48.390

Comentarios