Jonathan Rea gana por primera vez en Jerez

Una intensa niebla que obligó a retrasar el comienzo de los primeros entrenamientos libres del día, dio paso a una soleada y calurosa jornada de sábado del Campeonato del Mundo de Superbike en Jerez, penúltima cita de la temporada que tenía su primer plato fuerte con la disputa de la primera manga de carrera de la clase SBK , además del desarrollo de los entrenamientos calificatorios de formación de parrilla para el resto de categorías en liza como son el Campeonato del Mundo de Supersport, el Campeonato del Mundo de Supersport 300 y la European Superstock1000.

La primera manga de Superbike empezaba con incidencia en la primera vuelta, cuando a la salida de la curva Dry Sack, De Rosa y Badovini se tocan y van al suelo lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar la bandera roja. La nueva salida de la prueba, ahora convocada a 19 vueltas, tuvo al británico Jonathan Rea como líder nada más apagarse el semáforo rojo, seguido por Melandri, Sykies, Davies, Van Der Mark, Lowes, Savadori, Guintoli, Fores y Ramos cerrando el listado de los diez primeros. A partir de la segunda vuelta, los pilotos de Kawasaki (Rea y Sykes) junto a los de Ducati (Davies y Melandri), marcas que han sido las que se han alternado en la cabeza de carrera a lo largo de la temporada, toman unos metros de ventaja para ensalzarse en un duelo a cuatro con los pilotos de Yamaha, Alex Lowes y Michael Van der Mark tras ellos como espectadores, si bien, en la vuelta 8 ambos logran tomar contacto con los cuatro de cabeza para formar un grupo de seis pilotos luchando por las posiciones de pódium. El italiano de Ducati Marco Melandri, toma la cabeza de la prueba en la vuelta 9, marcando un ritmo de 41’ bajo que nadie es capaz de seguir abriendo un hueco importante con el campeón Rea que se ve impotente para seguir el colín de la Ducati. De esta guisa continúan las vueltas con, algo más atrás, Davies manteniendo a raya a Sykes al que seguían los pilotos de Yamaha Lowes y Van Der Mark. A falta de tres vueltas, Melandri que se las prometía felices viendo la victoria de cerca, le juega el destino una mala pasada en forma de rotura mecánica dejando la victoria en bandeja a Rea, primera que consigue en este circuito, mientras Davies lograba la segunda plaza conteniendo los envites de Sykes que se adjudicaba la tercera plaza del pódium. Por su parte, Xavi Fores era el mejor español acabando en la octava plaza con Román Ramos en la décima y Jordi Torres, décimo tercero.

Jonathan Rea, ganador de la carrera comentaba tras la prueba: ‘Ha sido una carrera increíble, me propuse controlarla desde el principio pero Marco me adelantó y tuve que cambiar mi planteamiento. Estoy realmente feliz por ganar la prueba pero a la vez estoy triste por Marco porque se merecía estar en el pódium. Pero así son las carreras y tanto yo como mi equipo estamos súper súper felices porque hemos trabajado duro. Me he divertido con la pista y su nuevo asfalto así que esperando la carrera de mañana’

Comentarios