El Sevilla está inmerso en la mayor crisis deportiva de los últimos años. El equipo está dando señales de descomposición y cayó goleado, de nuevo, frente a un rival que se le supone el mismo nivel. Las sensaciones igualan con la realidad y, lo que es aún peor, el entrenador, Berizzo, muestra la imagen de un técnico perdido, sin ideas, sin cambios y sin posibles soluciones. El credito de Berizzo está por los suelos y, además, las dudas crecen sobre la posibilidad de que reconduzca la situación.

El Sevilla utiliza un sistema que alarga y ensancha el equipo, introduce varios trotones con la idea de tener el balón y descubre el centro del campo. De esta forma, el equipo de Berizzo no llega arriba con claridad, no maneja la zona de creación y, sobre todo, se destapa de forma inadmisible parta gozo de sus rivales. No ha intentado cambiar la idea, ni el sistema... ni tan siquiera es capaz de reaccionar con los cambios.

Frente al Valencia, salió animoso, pero dejando la sensación de que el momento del Valencia llegaría. Así fue. Después de varias llegadas en una y otra portería, el Sevilla, como casi siempre, no hizo daño y Guedes lo destrozó. A partir de ahí se desarmó. Banega, Nolito o Franco Vázquez se convirtieron en sombras. Muriel no demuestra la pegada necesaria, Navas no hace daño e, incluso, Escudero atraviesa un bajón alarmante.

Cuando en una orquesta desafinan tantos elementos, el responsable es su director. El Sevilla no tiene ni la calidad para imponerse a éstos rivales ni, mucho menos, el físico. Ni el orden. Y éso, en un equipo que quiere estar entre los mejores, es inadmisible.

Es la primera gran crisis del Sevilla con Castro en la presidencia. Tiene que buscar las soluciones con su director deportivo, Oscar Arias, a corto plazo. Berizzo no tiene salida: cambia o se tendrá que marchar. Para ahondar en la herida, incluso el Betis superó al Sevilla en la clasificación.

FICHA TÉCNICA:

Valencia CF (4): Neto, Montoya, Murillo, Gabriel, Gayá, Soler (Lato, minuto 89), Parejo, Kondogbia, Guedes, Rodrigo (Andreas Pereira, minuto 81) y Zaza (Santi Mina, minuto 70).

Sevilla FC (0): Sergio Rico, Mercado, Kjaer, Lenglet (Corchia, minuto 30), Escudero, Pizarro (Krohn-Dehli, minuto 76), Banega, ‘Mudo’ Vázquez, Jesús Navas, Nolito (Sarabia, minuto 68) y Muriel.

Goles: 1-0, minuto 42: Guedes. 2-0, minuto 51: Zaza. 3-0, minuto 85: Santi Mina. 4-0, minuto 91: Guedes.

Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Amarillas para Nolito, Lenglet, Pizarro, Corchia, Zaza y Parejo

Fe de errores ue es

Comentarios