Abel Caballero "la grada se cierra al no poder garantizar la seguridad"

Abel Caballero se ha desplazado a Balaídos este sábado para explicar los motivos que han llevado al cierre de la Grada de Río para el partido de este domingo. El regidor vigués aclara que los técnicos confirmaron que no habría problemas para disputar el partido pero que una vez encontrado el problema (una bola de sujección defectuosa) se llevó a Aimen para realizar una prueba de esfuerzo cuyops resultados obligaron a cerrar la grada. "Las probabilidades de que ocurra algo son de 1 por un millón pero cuando se habla de seguridad son pocas y lo hice una vez y lo vuelvo a hacer. No puedo garantizar la seguridad al 100% y no vamos a arriesgar".



El defecto de una de las piezas de la grada es de fabricación y está localizado en los módulos impares. El ayuntamiento espera tener lista la reforma y subsanado el problema para el partido del próximo 5 de noviembre. En cualquier caso se jugará con la grada abierta (con cubierta o si cubierta) "es el mal menor", asegura Caballero.

Comentarios