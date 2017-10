Empate con sabor a derrota

CD GUADALCACÍN 2 - CIUDAD DE LUCENA C.F 2

Llegaba el CD Guadalcacín a esta jornada con ganas de volver a vencer tras tres empates consecutivos. Recibía a un Ciudad de Lucena con problemas y con su entrenador en la cuerda floja, pero el equipo de Alberto Vázquez, tras hacer una buena primera parte, tropezó en la segunda y acabó perdiendo dos puntos que parecían tener ya en el casillero.

El Guada salió muy fuerte, intentando dominar y tener la pelota. Se encontraba mejor sobre el campo, pero el equipo visitante iba a dar el primer susto a los cinco minutos de partido con un trallazo de Juanse que se estrelló en el travesaño. A pesar de esto el Guada no se arrugó y comenzaron a llegar las ocasiones. Primero en pies de Canty, que salvó el portero con un paradón abajo, y después Rosillo con una vaselina que se fue fuera. Pero a la tercera fue la vencida. Una falta cercana a la frontal del área la convirtió, cómo no, Rosales en el 1-0 con un disparo duro y seco que batió al guardameta. El Ciudad de Lucena no reaccionó y el dominio local siguió haciéndose notar. Antes de cumplirse la media hora de partido llegaría el 2-0 tras una buena jugada de Juanan por la izquierda que remató Canty a gol llegando desde atrás. Pudo ser mayor la sangría si Jorge Sánchez no hubiera sacado una prodigiosa mano a Juan Rosillo ya en la recta final del primer tiempo.

El segundo tiempo fue otra historia. Diego Caro introdujo dos cambios al terreno de juego que cambiaron el partido y permitieron al Ciudad de Lucena dominar desde el principio. Pudo acortar distancias en el 48 tras un remate de Javi Henares que salvó Lebrón a bocajarro. El balón era para el equipo cordobés que no paraba de merodear el área de Lebrón. Fede pudo hacer el primer gol de cabeza, pero el balón se marchó desviado. Sería Fran Lara, de cabeza, quien marcara el gol que metía a su equipo en el partido. Era el minuto 65, quedaba un mundo. El Ciudad de Lucena siguió apretando y muy poquito después Javi Henares estrelló un balón en el larguero. Joserra tuvo el empate en sus botas con un mano a mano que salvó Rosales bajo palos. En el minuto 85 llegaría el empate. Diego García cazó un balón en la frontal y sacó un zapatazo cruzado abajo imposible para Lebrón. El Guadalcacín pudo ganar el partido en esos últimos cinco minutos. Pancy tuvo un par de ocasiones de cabeza que se fueron por encima de la portería y Canty falló un mano a mano en el descuento que podría haber significado la victoria.

Empate que sabe a poco por cómo se produjo, pero que no deja de ser un buen punto para un equipo humilde como el CD Guadalcacín. Los de Alberto Vázquez siguen cerquita de los puestos de playoff y sumando para conseguir el objetivo. La semana que viene visitará al Gerena en busca de recuperar la senda del triunfo.

CD Guadalcacín: 1. Lebrón, 2. Pablo, 3. Juanan, 4. Galiano, 5. Rosales, 6. Castillo, 7. Rosillo, 8. Rodri, 9. Canty, 10. Juanjo, 11. Adri

Ciudad de Lucena: 1. Jorge, 2. Erik, 3. Javi Guerrero, 4. Valentín, 5. Samu, 6. Fran Lara, 7. Diego García, 9. Francis Martos, 10. Fede, 11. Javi Henares

Goles: Rosales (1-0, 15’), Canty (2-0, 29’), Fran Lara (2-1, 65’), Diego García (2-2, 85’)

