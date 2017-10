El circuito corona a Rea con más de 25.000 aficionados en las gradas

El Circuito de Jerez ha vivido una gran jornada de carreras con la disputa de la penúltima cita del Campeonato del Mundo de Superbike. Una prueba que ha contado con un gran ambiente de un público que ha podido disfrutar del espectáculo que ofrece este mundial para las motos derivadas de serie que conecta cada día más con el aficionado ofreciendo alicientes no vistos antes en pruebas motociclistas de estas características.

La cercanía con el aficionado que dispone de libre acceso al paddock incluido en su entrada, y la posibilidad de interactuar con los pilotos, son señas de identidad de este certamen que cada vez cuenta con más adeptos en Jerez. Prueba de ello, lo corroboran las cifras de público durante los días del evento en el que algo más de 25.000 espectadores, un 10% más que la temporada anterior, han pasado durante el fin de semana por las instalaciones jerezanas atraídos por este espectáculo motociclista que cuenta con el apoyo financiero de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el propio Circuito de Jerez. Además, este incremento en las cifras de público y venta de entradas con respecto a la edición 2016, se ha visto también refrendado en la ciudad con los datos estadísticos de ocupación ofrecidos días atrás por la patronal de hostelería Horeca con un incremento de casi cuatro puntos con respecto a las cifras del año pasado.

Ciñéndonos al ámbito deportivo, en la segunda manga de la categoría estrella de Superbike, se repetía la historia de ayer cuando en la primera vuelta, dos pilotos, en este caso Davies y Laverty, se tocan y van al suelo por lo que de nuevo Dirección de Carrera muestra la bandera roja que paraliza la carrera. Una vez reanudada, los pilotos de Yamaha, Alex Lowes y Michael Van der Mark, realizan un salida perfecta tomando el mando de la prueba hasta que Jonathan Rea decide alcanzarlos y con paso firme dar cuenta de ambos tomando el liderato y poniendo tierra de por medio dejando que por detrás los pilotos de Ducati, Melandri y Davies, que también se habían deshecho de los pilotos de Yamaha, pugnasen por las restantes plazas del pódium. A falta de dos vueltas, Melandri supera a su compañero Davies tomando la segunda plaza del pódium con Davies en tercer lugar. Cuarta plaza para un Lowes que mantuvo a raya a Tom Sykes, quinto, mientras Van Der Mark obtenía la sexta plaza. Buen resultado para Xavi Fores que entraba por meta en séptima posición conteniendo al francés Guintoli que en su regreso al mundial de Superbike conseguía dos top ten en ambas mangas. Novena posición para Leandro Mercado con Jordi Torres en décima posición, seguido del también español Román Ramos. Por otra parte, con los resultados de hoy, el equipo Kawasaki Racing Team, sumaba al título de campeón del mundo de pilotos conseguido por Jonathan Rea en la pasada carrera de Francia, el título de constructores.

Tras la carrera el ganador Jonathan Rea comentaba: ‘Hice una muy buena primera vuelta. Sabía que para estar delante el ritmo de la prueba tenía que estar por debajo del 41’’ y lo hemos hecho y ha sido increíble. Si ganar una carrera es fantástico, ganar las dos en el fin de semana es mucho mejor y debo dar las gracias a Kawasaki Racing porque la moto hoy era increíble. Muchas gracias por el trabajo tan duro que ha realizado durante la temporada. Conseguir también el título de constructores ha sido la guinda a una temporada perfecta’.

La categoría de Supersport podía decidirse en Jerez aunque finalmente no sucedió, el principal candidato, el francés Lucas Mahías, deberá esperar a la última cita del campeonato para cantar el alirón, siempre quizás con permiso de Sofouglu, que a pesar de no haber participado por lesión en esta cita, aún mantiene intactas sus opciones en caso de disputar la carrera de Qatar y de Cluzel que también cuenta con las suyas. La carrera ha sido muy emocionante y espectacular, un mano a mano intenso entre Federico Caricasulo y el francés Jules Cluzel, un duelo que ponía los vellos de punta en la última vuelta en la que Cluzel intentaba casi un imposible en Jerez, tratar de adelantar en las dos curvas rápidas, Alex Criville y Ferrari con el riesgo que ello implica, si bien, el italiano Caricasulo, aguantó con firmeza las maniobras del francés llegando a la última curva primero y con la ventaja de trazar por el interior lo que le facilitó el enfilar la recta en primera posición y por tanto lograr una merecida victoria, dejando a Cluzel la segunda plaza del pódium. Tercera posición para un combativo Anthony West que en su primera carrera esta temporada en la categoría y con este equipo lograba subir al pódium. Cuarta posición para Jacobsen con Lucas Mahias en la quinta plaza. El único español en liza, Nacho Calero no lograba finalizar la prueba.

Federico Caricasulo comentaba tras la carrera: ‘Estoy contento, el equipo hizo un gran trabajo. Tenía la máquina perfecta para la carrera. En la dos últimas vueltas he ido al 100 por 100 y me ha sido muy difícil luchar con Jules, pero al final he podido ganar y estoy realmente feliz. Quiero dar las gracias al equipo, a Yamaha y a todos mis sponsors’

En Supersport 300, el título se lo adjudicaba el español Marc Garcia tras una competida carrera en la que ocho pilotos pugnaban en cada curva por la primera plaza y donde Garcia ha tenido que estar atento en cada viraje, sobre todo en la última vuelta en la que cuatro pilotos, entre ellos también su principal rival, Alfonso Coppola, luchaba a brazo partido por la victoria. El español, a falta de tres curvas, maniobró con mucha cabeza tratando de no cometer errores que tirasen por la borda el trabajo de toda la temporada poniéndose a la estela de Coppola, siendo consciente que entrar en meta tras el italiano en cuarta posición, le aseguraba el título y así lo hizo. La carrera la vencía el piloto de indonesia Gelang Hendra con el holandés Scott Derque en segundo lugar y el italiano Coppola subiendo al pódium en tercer lugar. Por su parte, la española Ana carrasco que partía quinta en parrilla, se adelantaba en la salida y era penalizada con un paso por pitlane finalizando en decimocuarta plaza posición, mientras la andaluza Andrea Sibaja terminaba trigésimo tercera.

El nuevo campeón de la categoría, Marc Garcia comentaba tras la carrera: ‘Estoy muy muy contento de poder ganar el campeonato. Quiero dar las gracias a mi familia a mis sponsors y sobre todo a mi equipo que son los que han estado luchando conmigo durante toda la temporada’

La European Superstock 1000 cuenta con nuevo campeón, el italiano Michel Ruben Rinaldi que con la sexta plaza de hoy y la caída de su principal rival Florian Marino en la curva Michelin en la primera vuelta al tocarse con Florian Art, le ponían en bandeja el campeonato. De esta forma tan sólo tuvo que seguir el guion y entrar en línea de meta en esta posición para saberse campeón. La carrera la ganaba el piloto de BMW Markus Reiterberger, claro dominador de los entrenamientos en la jornada de ayer, que hoy rubricaba con su victoria el buen hacer a lo largo del fin de semana, venciendo con una ventaja clara de cinco segundos con respecto al piloto ucraniano Illia Mykhalchyk. Tercera plaza de pódium para Toprak Razgatlioglu que además se beneficiaba de la caída de Marino al principio de la prueba alzándose finalmente con el subcampeonato. En esta categoría, el piloto malagueño Alejandro Medina finalizaba en la vigesimocuarta plaza.

El nuevo campeón Michele Ruben Rinaldi comentaba tras la prueba: ‘Las últimas carreras han sido muy difíciles, pero ayer encontramos la dirección correcta aunque desafortunadamente rompimos motor. En carrera, he tratado de tirar fuerte pero me pasaron y se abrió un hueco con la cabeza y aunque traté de darles caza no me fue posible. Para mi este campeonato es increíble, creo que he hecho un gran trabajo y quiero dar las gracias a todos los chicos a mi familia y a todo el mundo que está detrás mío porque el público ve las carreras pero no ve el duro trabajo que hay detrás’.

Por último, la segunda manga de la copa de promoción de KTM era vencida por el británico Fenton Seabright.

RESULTADOS DOMINGO

WORLD SUPERBIKE – CARRERA 2: 1. J. REA, Kawasaki Racing Team, 2. M. MELANDRI, Aruba.it – Ducati, 3. C. DAVIES, Aruba.it – Ducati 4. A. LOWES, Pata Yamaha Official WorldSBK Team 5. T. SYKES, Kawasaki Racing Team 6. M. VAN DER MARK, Pata Yamaha Official WorldSBK Team 7. X. FORÉS, BARNI Racing Team... 10. J. TORRES, Althea BMW Racing Team 11. R. RAMOS, Team Kawasaki GO Eleven…..

CLASIFICACIÓN GENERAL WORLD SUPERBIKE: 1. Jonathan REA – 506 p. 2. Chaz DAVIES – 363 p. 3. Tom SYKES – 363 p. … 7. Xavi FORÉS – 185 p. 9. Jordi TORRES – 149 p. 13. Román RAMOS – 106 p…..

WORLD SUPERSPORT – CARRERA : 1. F. CARICASULO, GRT Yamaha Official WorldSSP Team 2. J. CLUZEL, CIA Landlord Insurance Honda 3. A. WEST, Kawasaki Puccetti Racing 4. P. JACOBSEN, MV Agusta Reparto Corse 5. L. MAHIAS, GRT Yamaha Official WorldSSP Team 6. S. MORAIS, Kalio Racing 7. N, TUULI Kalio Racing… 20. M. PONS, DS Junior Team…….

WORLD SUPERSPORT – CHAMPIONSHIP STANDING: 1. Lucas MAHIAS – 165 p. 2. Kenan SOFOUGLU – 145 p. 3. Jules CLUZEL – 135 p.

WORLD SUPERSPORT300 – CARRERA: 1. G. HENDRA, Team MOTOXRACING 2. S. DEROUE, MTM HS Kawasaki 3. A. COPPOLA, SK Racing 4. M. GARCÍA, Halcourier Racing 5. D. VALLE, Halcourier Racing 6. R. SCHOTMAN, GRT Yamaha WorldSSP300 Team 7. E. DE LA VEGA, GRT Yamaha WorldSSP300 Team 8. M. PÉREZ, WILSport Racedays 9. B. SÁNCHEZ, Halcourier Racing… 14. A. CARRASCO, ETG Racing 33. A. SIBAJA MORENO, DEZA-Córdoba Patrimonio de la Humanidad 34. M. GONZÁLEZ, Halcourier Racing Viajes 2000…….

WORLD SUPERSPORT300 – CHAMPIONSHIP STANDING: 1. Marc GARCÍA – 139 p. 2. Alfonso COPPOLA – 138 p. 3. Scott DEROUE 111 p. 4. Mika PÉREZ – 104 p. 5. Daniel VALLE – 85 p. 6. Borja SÁNCHEZ – 85 p. … 8. Ana CARRASCO – 59 p.

EUROPEAN SUPERSTOCK1000 – CARRERA: 1. M. REITERBERGER, Van Zon Remeha BMW 2. I. MYKHALCHYK, TripleM Racing 3. T. RAZGATLIOGLU, Kawasaki Puccetti Racing 4. M. JONES, Aruba.it Racing – Junior Team 5. R. TAMBURINI, PATA Yamaha Official STK 1000 Team 6. M. RINALDI, Aruba.it Racing – Junior Team 7. F. SANDI, Berclaz Racing Team… 18. X. PINSACH, ETG Racing 24. A. MEDINA MAYO – Cardoso School Racing 31. L. DE ULACIA, Kawasaki Palmeto PL Racing…..

EUROPEAN SUPERSTOCK1000 – CHAMPIONSHIP STANDING: 1. Michael Ruben RINALDI – 138 p. 2. Toprak RAZGATLIOGLU – 130 p. 3. Florian MARINO – 120 p. … 30. Xavier PINSACH – 2 p.

Comentarios