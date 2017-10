Victoria y bronca final

El Jerez Industrial lograba en La Juventud una importante victoria, empañada al final por una tangana entre jugadores de ambos equipos justo cuando acabó el partido. Una triste imagen la que ofrecieron los protagonistas de un partido intenso pero que nunca fue bronco. El portero de La Juventud Sanluqueña recibió un golpe en la cara y otros tuvieron que ser separados por directivos del Jerez Industrial para que la cosa no fuera a mayores. El colegiado refleja en el acta la bronca y el lanzamiento de una botella que no impacta en ningún futbolista. Dos dotaciones policiales tuvieron que acudir al campo de La Juventud requeridos por los futbolistas visitantes, que querían presentar la corespondiente denuncia por los hechos.

El partido resultó como se esperaba, muy intenso y complicado para un Jerez Industrial que necesitaba ganar para no perder comba con los puestos de arriba. El equipo sanluqueño quería llevar el encuentro a su terreno, enfriándolo cuanto podía y parándolo para que no tuviera el ritmo que buscaban los jerezanos. No se prodigó ese primer acto del encuentro en oportunidades, todo lo contrario. Le costaba al equipo de Juan Pedro encontrar el camino del gol, que no llegaría hasta poco antes del minuto 45, cuando David Piñero lograba el gol que parecía aclarar el partido para los industrialistas.

Pero se reanudó el choque tras el descanso y el panorama poco iba a cambiar. Empató para La Juventud Alberto Gómez, de cabeza, tras un centro desde la izquierda al interior del área. El gol de la victoria lo conseguiría Selu después de una muy buena combinación en ataque de los jerezanos. Por doble amarilla fue expulsado Jesús Vega y hasta el final, con diez jugadores sobre el campo, que no se encuentra especialmente bien, hubo que remangarse y achicar desde atrás, algo que hizo bien el conjunto local. Termina la jornada de liga tras el triunfo ante La Juventud Sanluqueña a 1 punto del líder,, el Chiclana que no pudo pasar del empate ante el Tesorillo en el Campo de Gibraltar. Segundo continúa el Trrebujena que sí ganó el domingo en casa del Vejer

