Oviedo apaga sus radares

Oviedo ha apagado este lunes todos sus radares por orden del concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández. Hace meses el ayuntamiento ya se enfrentó a serias dudas sobre la legalidad de las 6 cabinas que acogen el cinemómetro (este va cambiando de ubicación) y aunque todo parecía solucionado tras pedir algunas certificaciones al Centro Nacional de Metrología, ahora, una resolución del Juzgado de lo contencioso - administrativo número 3 da la razón a un ciudadano que había recurrido una sanción impuesta vía radar ha hecho al edil tomar esta drástica decisión, apagar los radares situados en las zonas de más riesgo por exceso de velocidad.

Ricardo Fernández ha anunciado que esta situación, que no permitirá multar a los conductores al menos a través de esos radares, se prolongará hasta que tengan las certificaciones expresas de cada cabina, ya que el problema está en las cabinas y no en el cinemómetro, pero recuerda que aún funciona un radar móvil y que Oviedo no será la ciudad sin ley, para tranquilidad de los vecinos que a diario se quejan de los excesos de velocidad en esos puntos de la ciudad.

Comentarios