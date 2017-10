Las concejalas no adscritas de Elda piden conocer sus derechos como ediles

Desde que el pasado 19 de septiembre presentaran su renuncia a formar parte del PP, las ediles no adscritas María Dolores de la Dueña y Remedios Soler afirman no conocer sus derechos como ediles del grupo de no adscritos.

A pesar de que lo han solicitado formalmente, reconocen no tener respuesta lo que les supone no poder acceder a la documentación ni tampoco saber si el voto que emiten en Juntas de Portavoces, por ejemplo, tiene validez.

De la Dueña hasta ahora asistía a la Comisión Informativa de Contratación, Patrimonio y Asuntos Generales así como Comisión General de Cuentas mientras que pertenecía al Consejo Sectorial de la Mujer y por la Igualdad, al Consejo Sectorial de Solidaridad y al de IDELSA mientras que Remedios Soler a la Comisión Informativa de Hacienda y Recursos Humanos así como al Consejo de Administración de Emudesa.

Según ha podido saber Radio Elda Cadena SER, para pertenecer a los Consejos de Administración de las Empresas Municipales las dos ediles tendrán que solicitarlo por escrito y se dictará informe.

Comentarios