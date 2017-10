Los trenes convencionales no llegarán hasta que no esté el AVE

El subdelegado del Gobierno en Granada ha confirmado que la activación del proyecto del soterramiento del tren a su entrada a la ciudad de Granada puede ser inmediata si la Junta y el Ayuntamiento de la capital acceden a firmar el convenio definitivo, como ha ocurrido en Murcia con la administración regional y local.

Francisco Fuentes ha dicho este lunes en "Hoy por Hoy Granada" que, aunque no llegase a aprobarse el proyecto de Presupuestos del Estado para 2018, el Ministerio podrá adjudicar, y lo hará en breve, el proyecto para estudiar el soterramiento y, de forma conjunta, la actualización de los costes y proyectos de los cuatro tramos de la Variante de Loja.

Por tanto, el subdelegado del Gobierno ha confirmado que el Ministerio actualizará a corto plazo el coste del soterramiento y podrá plantear en pocos meses el convenio definitivo.

Escucha la entrevista íntegra en "Hoy por Hoy Granada":

El subdelegado ha asegurado que el proyecto del Ayuntamiento de Granada para pagar su parte con plusvalías urbanísticas no es viable, dado el parón del sector inmobiliario. Por tanto, Fomento no aceptará esa garantía.

Fuentes ha recordado que en 2008 se aprobó un protocolo de intenciones. Ahora se puede firmar el convenio definitivo a corto plazo, una vez termine el rediseño del proyecto, que en su día se fijó con un coste de 700 millones de euros.

Tren convencional

El subdelegado ha ratificado que los trenes convencionales no podrán volver a Granada hasta que no llegue el AVE, porque habrá que probar no solo los trenes de alta velocidad sino la nueva plataforma. Está por dilucidar, además, las próximas conexiones ferroviarias más allá de los propios trenes AVE

