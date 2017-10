"Es una vergüenza, hubiera cambiado el resultado por no ofrecer esa imagen"

El Jerez Industrial ganó el domingo a la Juventud Sanluqueña. Pero más allá del resultado, la imagen que ofrecieron jugadores de uno y otro equipo enfrascados en una pelea barriobajera, ha dejado el partido en un segundo plano.

Y es que el mismo Juan Pedro Ramos, entrenador del Jerez Industrial, tiene claro que “hubiera cambiado el resultado del partido por haber dado otra imagen”. Insultos, agresiones, bronca entre jugadores y aficionados, un espectáculo lamentable que muchas veces sucede en campos donde no hay policías, como fue el caso.

El entrenador del Jerez Industrial no sabe cuál fue el detonante de la pelea, pero la condena, “lo mismo que la pasada semana entre jugadores nuestros y del equipo rival, han empezado a discutir y no sé qué ha pasado, pero esto es vergonzoso, me da mucha pena que sucedan estas cosas, que mi hijo al que traigo a todos los campos vea cosas así. Pondré todos los medios a mi alcance para que esto no vuelva a suceder, si algún jugador o miembro del cuerpo técnico se ha equivocado, tendrá sus consecuencias”, comenta visiblemente enojado.

El Pirata recuerda que “esta categoría es muy complicada, son árbitros muy jóvenes que muchas veces no saben llevar este tipo de situaciones. Los contrastes colegiados jóvenes con jugadores veteranos son una bomba de relojería. Nosotros somos los culpables porque somos el equipo local, esto es una vergüenza.”

Al final del encuentro, dos dotaciones de la policía nacional se personaron en la Juventud, requeridos por los jugadores del equipo visitante, que quisieron poner la correspondiente denuncia por los hechos.

