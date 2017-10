Berizzo: "Es el mismo sistema que cuando no encajábamos"

Berizzo defiende su sistema. El técnico va a insistir en su idea, a pesar de la sangría de goles de los últimos partidos. Para el encuentro de Copa frente al Cartagena, el técnico dará descanso a Kjaer, Escudero y Banega.

Sistema: "He pensado en cambiar el sistema. Hay que insistir en el trabajo. Este club se sobre pone a lo adverso. Insiste y gasto mi energía en buscar soluciones y buscar la mejor versión de nuestros jugadores. La clave es ejecutar bien un sistema. Hay errores notorios y hay que corregirlos. Hemos pasado de recibir pocos goles a recibir un montón. Hay que buscar y ser protagonista de los partidos. El vestuario entiende el mensaje del entrenador. En dificultades hay que dar un paso al frente, no uno atrás. Me ha dolido recibir muchos goles y a la contra. No te tienes que descomponer y permitir que el rival te haga daño. Me molesta tantos goles. También acertar en las ocasiones que tenemos. Y que los vaivenes de los partidos no nos afecten anímicamente para que el partido se nos vaya".

ADN: "El Sevilla no sabes cómo te gana, pero gana. Hay un animal competitivo que te gana. Tiene un orgullo interior muy activo. Aquí hay que ganar siempre. Yo vengo de una educación en la que hay que ganar siempre. Este club no necesita un mal partido para demostrarlo. La gente siempre está con el equipo y le impulsa a ganar partidos".

Castro: "Le agradezco al presidente su compromiso conmigo. Trabajamos en un ambiente de armonía y no debemos permitir que la energía sea mala. Reconocemos los errores, pero no hemos pasado de algo fantástico a la actual. Hay que volver a la normalidad porque las derrotas siempre afectan".

Muriel: “No existe ningún problema de peso con él, juega cuando el entrenador lo pone. Cuando uno empieza a errar ocasiones uno ve más feo al delantero. Cuando meta goles pesará lo mismo que antes. Tenemos dos delanteros centro. Cualquier delantero necesita que su alrededor funcione bien".

