Maxi Gómez: "Este equipo va a estar arriba"

El Celta tiene poco tiempo para lamentar la derrota encajada en Balaídos ante el Atlético de Madrid. Una derrota que deja buenas sensaciones. El Celta fue mejor que el equipo madrileño pero le faltó la efectividad que le sobró en otras. De hecho los jugadores creen que el equipo mereció más. Maxi Gómez pasaba por sala de prensa este lunes y expresaba que había sido un partido raro "hicimos un buen partido. Ellos se encerraron muy bien atrás y era difícil entrar pero tuvimos más chances de gol que ellos y estuvimos mejor".

Lo más justo hubiera sido el empate del Celta que se buscó por activa y por pasiva pero que no llegó. No pudo hacer Maxi Gómez gol después de estar un partido lejos del terreno de juego "no pude marcar pero ayudé mucho al equipo aunque no se dio el resultado. Hay que trabajar día a día"

El delantero urugayo del Celta es ambicioso y cree que el equipo puede estar arriba "no nos han acompañado los resultados pero creo que vamos a estar arriba. El grupo está muy unido, venimos jugando muy bien y tenemos que luchar".

