Los empleados públicos de la Generalitat deberán recuperar las horas del 'paro de país'

Los empleados públicos de la Generalitat tendrán que recuperar las horas que no trabajaron durante el 'paro de país' convocado el 3 de octubre por la Taula per la Democràcia como protesta por las cargas policiales durante el 1-O, coincidiendo con una huelga general convocada por sindicatos minoritarios.

Según han informado fuentes sindicales, el Govern ha informado a través de la intranet de los trabajadores públicos de la Generalitat de que estas horas se podrán recuperar en un máximo de cuatro meses. El Govern ha informado a sus empleados que en la reunión del Consell Executiu del 10 de octubre acordó considerar justificadas las ausencias de personal pero que tienen carácter de recuperables.

La consellera de Trabajo, Dolors Bassa, aseguró que la Generalitat no descontaría la retribución a los funcionarios públicos que secundaran el 'paro de país', sino que lo haría solo a los trabajadores públicos que comunicaran que ejercerían su derecho a la huelga general convocado por CGT, IAC, I-CSC y COS. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública afirmó que descontaría de la nómina a los funcionarios catalanes que no hubieran acudido a su puesto de trabajo y tomaría medidas contra el responsable público que se comprometiera a no reducir los sueldos.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguró que los empleados públicos catalanes que hubieran hecho huelga no cobrarían esta jornada de trabajo, puesto que es el Ministerio el encargado de pagar estos sueldos desde las medidas de control impuestas a Cataluña para evitar la financiación del proceso independentista.

