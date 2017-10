El Club Atletismo Santa Pola asegura que la media maratón que se está preparando no está homologada

El Club Atletismo Santa Pola ha remitido un comunicado explicando que ellos no organizan este año la media maratón y la que se está preparando no está homologada.

La detención de algunos integrantes del club de atletismo y las malas relaciones del club con el ayuntamiento desde el inicio de la legislatura desembocaron en esta situación. El día 20 otra empresa a la que la junta de gobierno ha dado autorización inició las inscripciones para hacer una Media Maratón en Santa Pola.

El club ahora, mediante un comunicado quiere manifestar que no es su carrera, es otra, y dicen que además, no está homologada, por lo que, si la situación de aquí al 21 de enero que será cuando se corra la prueba, no cambia, las marcas no tendrán validez oficial.

En el comunicado, el club de Atletismo de Santa Pola ofrecen esta informacion “para que las personas que se inscriban no se llebven engaños”.

Como saben, en junio la policia detuvo al ex jefe de la policia local de Santa Pola y otras personas, entre ellas dos ex presidentes del club de atletismo que están en libertad con cargos en la actualidad, acusados de presunta malversacion de fondos públicos por el llamado caso de los uniformes

