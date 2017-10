Mir: “Queremos disfrutar la Copa y pelearle la eliminatoria al Atlético”

El Elche C.F. se enfrentará a un equipo de Primera dos años y cinco meses después de su descenso administrativo en 2015. Será ante el Atlético de Madrid en la ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey este miércoles a las 21.30 horas en el Martínez Valero.

El conjunto rojiblanco llegará con el jugador ilicitano Saúl, con el ex de la cantera del Elche Alberto Ródenas y con el crevillentino Juanfran Torres, formado en el Kelme C.F. El hijo pequeño de Boria podrá jugar ante sus paisanos en el estadio franjiverde. El técnico del Atlético, Diego Simeone, quería darle descanso, pero sabe que es una cita especial para él y su familia y al final lo ha convocado.

Por su parte, el entrenador del Elche, Vicente Mir, no podrá contar con Nino por un golpe en la espalda. No es nada serio, pero no jugará por precaución. También se quedan fuera Corozo por lesión, Collantes y Primi por decisión técnica, además de los madrileños Adrián Jiménez y Provencio que prefieren jugar la vuelta en el Wanda Metropolitano el 29 de noviembre.

Mir ha comentado que "nuestro deseo es disfrutar de la Copa y pelearle la eliminatoria al Atlético. Aunque haya pocas opciones, algunas tenemos. En el fútbol nunca se sabe. Ellos pueden tener un mal día y podemos aprovecharlo y ganar. Lo importante es la Liga, pero queremos hacer un buen papel ante un gran rival".

El presidente del Elche, Diego García, ha dicho que "espero unos 18.000 aficionados en el Martínez Valero para un encuentro de Copa ante el Atlético de Madrid que es muy atractivo para nuestra afición". El consejo de administración franjiverde espera una recaudación próxima a los 400.000 euros entre la taquilla y los derechos de televisión.

