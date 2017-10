"Me siento un privilegiado jugando en este equipo"

Álex Expósito ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Xerez DFC y fue durante un acto llevado a cabo en un local de la zona de Chapín, el Berlín Copas. Edu Villegas, que estuvo acompañado por el directivo Tomás Villena, no escondió que "para mí y para el xerecismo ha sido un jugador codiciado durante mucho tiempo y ya está aquí, es un futbolista que tiene todos los requisitos para triunfar en el Xerez Deportivo FC, porque le veo las ganas, con ilusión y con predisposición".

Álex Expósito reconocía ante los periodistas que "si tenía que jugar en otro sitio que no fuera La Roteña, sería en el Xerez Deportivo FC, es una maravilla estar aquí, lo pude comprobar el domingo. Quiero agradecer a Edu que haya insistido tanto, porque me siento muy contento y orgulloso de estar aquí. Él sabe que se lo voy agradecer en el terreno de juego".

El pasado domingo debutó con sus nuevos compañeros, lo hizo ayudando al equipo a conseguir la victoria y marcando uno de los tres goles, el debut soñado para cualquier jugador, “lo importante era ganar y conseguir los tres puntos. Se nos complicó porque era un buen equipo y nos compitieron bien. Se pudo remontar y encima metí un gol. Estoy contento con los tres puntos, pero mi entorno ha preferido que fuese así".

Recuerda cuando llegó defendiendo la camiseta de su ex equipo a Chapín, en el primer partido de la historia del recién creado Xerez DFC y “aluciné por el ambiente, a cualquier futbolista le encantaría estar aquí, me siento un privilegiado. Tiene claro que se adaptará a lo que le pida el entrenador y que sus características son perfectamente compatibles a las de Javi Tamayo, que después del partido ante La Estrella reconocía que se sintió muy cómo junto a Álex, lo mismo le pasó al nuevo futbolista azulino, “con los buenos jugadores uno siempre se siente cómodo. Lo importante es que la plantilla sea competitiva. Estoy para ayudar a Javi y al resto de los compañeros, lo importante es el equipo”.

Para Álex éste es “uno de los retos más bonitos de mi carrera. Mi vida siempre ha estado marcada por los retos desde que salí de casa con 14 años. Estuve cinco en Valladolid, luego en Málaga en Segunda división o en el Cádiz..me he movido siempre por retos”.

