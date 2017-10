"Hemos pedido La Juventud, pero si el campo no está bien nos iremos a Rota"

El pasado lunes comenzaron las labores de resiembra en el estadio municipal de Chapín. Por este motivo, el Xerez DFC, no podrá jugar ante el Ciudad Jardín dentro de dos semanas en el municipal.

Edu Villegas, que será quien se encargue de buscar escenario para la disputa de este encuentro, no esconde que La Juventud es su primera opción, aunque dependerá de cómo esté el terreno de juego. El director deportivo del club azulino aclara que “hemos pedido La Juventud pensando en la afición, ese es el campo en el que queremos jugar, pero depende de los equipos que jueguen allí ese fin de semana y del terreno de juego. Iré esta semana diariamente a ver el campo, a nosotros nos interesa jugar en un terreno en buenas condiciones. Si no estuviera bien, yo como director deportivo prefiero jugar en un campo en condiciones y no hacerlo en un sitio que nos puede perjudicar. Si no es La Juventud iremos a Rota, donde siempre nos han tratado muy bien”

