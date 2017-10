Cumplió en la semana más complicada

Realmente, el partido no era un trámite para el Sevilla. La imagen del equipo en los últimos encuentros hacía necesaria una actuación decente frente a un rival muy inferior. Y así fue. El equipo de Berizzo salió enchufado, hasta donde era necesario, para resolver la eliminatoria. No fue un encuentro para sacar conclusiones, pero sí para no ahondar en la herida.

El Sevilla dominó a su rival con facilidad y, con las ganas de Correa y Sarabia y la calidad de Ganso tuvo más que suficiente para golear. Le costó marcar, varias ocasiones sin puntería como es habitual, pero Sarabia aprovechó la asistencia de Ben Yedder para hacer el primero.

Realmente, fue un entrenamiento con público. Correa hizo el segundo en una asistencia de tacón de Ganso, que volvió a utilizar ese recurso para el tercero, de Muriel. El delantero marcó, pero falló varias ocasiones claras. Está bastante lejos en cuanto a definición del precio pagado por él.

En definitiva, la batalla importante la tiene el Sevilla frente al Leganés y al Spartak. Ahí se podrá medir la mejoría o no del equipo de Berizzo, que se la está jugando. Sin embargo, era necesario cumplir en Cartagena para no contaminar más el ambiente.

FICHA TÉCNICA:

FC Cartagena (0): Marcos, Ceballos, Morros (Álvaro, minuto 56), Josua Mejías, Michel Zabaco, Sergio Jiménez, Dani Abalo, Aguilar (Chavero, minuto 56), Moussa, Zalazar y Álvaro González (Farisato, minuto 67).

Sevilla FC (3): David Soria, Corchia, Geis, Lenglet (Jesús Navas, minuto 72), Carole, Krohn-Dehli (Pizarro, minuto 59), Ganso, Borja Lasso, Sarabia, Correa y Ben Yedder (Muriel, minuto 46).

Goles: 0-1, minuto 25: Sarabia. 0-2, minuto 35: Correa. 0-3, minuto 50: Muriel.

Árbitro: Trujillo Suárez, canario. Sin amonestaciones.

