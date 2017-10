Policía y Comuneros se unen contra el fuego

Compartir información y establecer una estrategia común en caso de incendio. Esta es la inciativa que la Comisaría de Vigo - Redondela ha puesto en marcha con las Comundades de Montes de Vigo en una primera reunión mantenida en la tarde de este lunes en la que se han asentado las bases para el inicio de una estrategia que pase por que ambas partes compartan información para conseguir prevenir los incendios o saber cómo actuar en caso de que se produzcan.

Según fuentes de la Policía Nacional, "ha sido una primera reunión de aproximación en la cual lo fundamental ha sido mostrar que la Policía y las Comunidades de Montes podemos trabajar conjuntamente para descubrir cuáles son las necesidades o carencias que ellos perciben".

Se trata de un primer encuentro con el que "se quiere crear una vía de comunicación en ambos sentidos para afrontar cualquier percance que pueda surgir así como para buscar una respuesta más rápida ante situaciones o riesgos extraordinarios y al mismo tiempo que sean los propios comuneros quienes nos facilite un mejor conocimiento del medio así como de la orografía propia de cada Mancomunidad, ya que ellos conocen sus montes y nosotros la forma de actuar en caso de emergencia".

Las mismas fuentes han apuntado a que la intención es que "los comuneros tengan unas nociones básicas sobre cómo actuar en caso de emergencia para que su seguridad y la de los propios vecinos sea la máxima posible y al mismo tiempo que cuando accedamos a un monte sepamos cuáles son las diferentes vías de acceso y salida, así como los puntos seguros que se puedan establecer en ellos".

La idea fundamental es "que no tengamos que volver a sufrir trágico percance como él del 15 de octubre, y con ello no me refiero solamente a las bajas humanas que todos lamentamos si no también el dolor que nos generaba saber qué grupo de vecinos cuya única esperanza somos nosotros estaban pasando unos momentos de gran incertidumbre", por lo que "tenemos que aprender unos de otros y analizar a fondo, y desde todas las perspectivas, lo que sucedió en los montes de Vigo y sus alrededores en aquella noche".

