La Copa de la ilusión

Toca cambiar el chip. El Celta tiene que disputar mañana en Ipurúa el partido de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Eibar, equipo que ya ha anunciado que cederá el montante de lo recaudado en taquilla en ese choque para los afectados por los incendios en Galicia, un gesto que reconoce el entrenador del club vigués Unzué "un detalle fantástico del Eibar, es de agradecer. Estos son los gestos que deben ocupar las portadas de los periódicos. Debería tener más repercusión. Van a ceder el dinero a personas que no conocen, personas cercanas a su rival".

Unzué ya ha dado a conocer la lista de convocados y se lleva el técnico a todos sus jugadores disponibles salvo a Pione Sisto, que se cae por decisión técnica, "es el jugador que más minutos acumula" y Rubén Blanco que tiene molestias en la cadera.

El equipo vigués hará cambios para dar minutos a jugadores no tan habituales pero Unzué, a pesar de ser una eliminatoria, quiere ir a Ipurúa a ganar porque la Copa ilusiona "es una competicion que siempre me trae buenos recuerdos y eso no lo puedes olvidar. Es especial y tiene más importancia porque en los últimos años al equipo se le dio bien".

