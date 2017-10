El corazón financiero de Europa late en granadino

Seven Solutions, 'spin off' de la Universidad de Granada (UGR) líder mundial en sincronización y distribución de tiempo ultra preciso, ha anunciado que Deutsche Börse, la empresa encargada de las operaciones en la Bolsa de Alemania, ha desplegado y validado los equipos White Rabbit para una temporización precisa en su infraestructura de monitorización para su red comercial (de trading).

Seven Solutions ha proporcionado una solución basada en la tecnología White Rabbit, que tiene su origen en el segmento de física de alta energía. La tecnología White Rabbit se desarrolló en Granada colaboración con organizaciones científicas líderes como el CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales) o GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research. Actualmente, Seven Solutions ofrece soluciones industriales para abordar los requisitos de sincronización de tiempo para la próxima generación de mercados financieros.

Deutsche Börse, una de las bolsas más grandes del mundo, utiliza los equipos de Seven Solutions para sincronizar sus dispositivos de captura de paquetes y sellado temporal en todo el centro de datos, con una precisión sin precedentes hasta la fecha. La distribución de tiempo preciso es necesaria para hacer declaraciones significativas acerca del orden relativo de todos los eventos.

Con este anuncio, Seven Solutions demuestra cómo la distribución de tiempo ultra preciso puede desplegarse y usarse en una bolsa de valores para realizar el sellado de tiempo, permitiendo mejorar la capacidad de análisis de un "trading center" (centro de datos). Estas soluciones de transferencia de tiempo permiten medir con precisión el tiempo transcurrido desde la orden y la entrada de la cotización hasta el mercado, siendo entregado a sitios distribuidos en el centro de datos.

El profesor del departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la UGR y co-fundador de Seven Solutions, Eduardo Ros Vidal, apunta que la precisión en la distribución del tiempo en el rango de los nanosegundos satisface los requisitos de los clientes más exigentes en el segmento financiero.

"Deutsche Börse es una institución financiera pionera en el uso de la distribución de tiempo ultra preciso en un centro de datos para medir continuamente la latencia en la red y mejorar las herramientas de monitorización y análisis. Nuestra solución para transferencia de tiempo basada en el concepto White Rabbit permite una solución multiprotocolo y multivendedor, en la que diferentes equipos pueden beneficiarse de la interoperabilidad de distribución de tiempo ultra preciso".

Por su parte, Andreas Lohr, Derivatives and Cash Trading IT de Deutsche Börse, añade que "la distribución de tiempo sobre módulos (del centro de datos) físicos separados, todos los cuales están a una distancia considerable unos de otros, es un problema difícil. Seven Solutions ha demostrado ser un socio comercial confiable y nos ha proporcionado la tecnología que nos permite disciplinar los relojes de nuestros dispositivos de captura de paquetes y sellado de tiempo con precisión de sub-nanosegundos. Ahora tenemos una "visibilidad" en nuestra red nunca antes vista.

