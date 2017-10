Hoy por Hoy en la IV Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla

El evento cuenta con la participación de 62 empresas y pretende fomentar la interacción entre universitarios y empresas con un amplio programa de actividades para facilitar un contacto eficaz y provechoso para ambas partes. Es la cuarta convocatoria para unos encuentros que han tenido sus frutos en anteriores ediciones. Es el caso de tres alumnos de la US que, gracias a iniciativas como esta, han conseguido trabajo a través de la Universidad.

Andrea Benítez Gutiérrez; Ramón Relinque Delgado y Samuel González Leva / Cadena SER

Andrea Benítez Gutiérrez, de 22 años, estudió periodismo y actualmente trabaja en el Diario de Sevilla desde hace algo más de un año; Ramón Relinque Delgado estudió Estadística, carrera que ha terminado este mismo año. Comenzó haciendo prácticas en la empresa SICRON y posteriormente consiguió un contrato. El mismo caso nos cuenta Samuel González Leva, ingeniero aeronáutico que ahora trabaja en la empresa ATEXIS Spain, subcontrata de Airbus, después de haber completados las prácticas:

El Secretariado de Prácticas en Empresa y Empleo organiza cada año este evento pensando especialmente en mejorar las posibilidades de inserción en el mercado laboral de los estudiantes y egresados de la US, pero el acceso es libre para toda la ciudadanía. Todos ellos podrán disfrutar de un completo programa de actividades pensadas para sacar lo mejor de ellos con el objetivo de presentarse ante las empresas como el candidato ideal. Explicando las posibilidades de la Feria han estado con Salomón Hachuel José Guadix, director general de Transferencia del Conocimiento de la US y Miguel Ángel Castro, rector de la US quien ha agradecido la presencia de todas las empresas que están en la Feria porque "la juventud es la esperanza del futuro de la sociedad y por eso hay que facilitarles el liderazgo":

La Feria de Empleo de la Universidad de Sevilla cuenta este año con la participación de 62 empresas, entre las que figuran desde multinacionales como Carrefour, Renault, Airbus o Decathlon a firmas nacionales como el bufete de abogados Cuatrecasas o la eléctrica Endesa y entidades públicas como la Junta de Andalucía, el Ministerio de Defensa o Emasesa.

María Higueras, Salomón Hachuel y Clara Alarcón / Cadena SER

La última parte del programa se ha dedicado a hablar con algunas de estas empresas presentes en la Feria, como ha sido el caso de EMASESA cuya representante ha sido Clara Alarcón o con María Higueras, directora de RR.HH. de la empresa de videojuegos GENERA GAMES:

Este año se ponen en marcha nuevas actividades con el fin de fomentar la interacción entre universitarios y empresas. Consultoras de recursos humanos como Randstad, BCM Gestionarte, Gestionitas, Hays y Adecco acuden a la feria con el fin de asesorar a los candidatos sobre cómo elaborar el currículum vítae y afrontar una entrevista de trabajo con éxito. Por su parte, dos academias sevillanas de idiomas ayudarán a los asistentes en la redacción de su currículum en inglés y pondrán a prueba tus competencias lingüísticas.

De forma paralela a las actividades que se desarrollan en el salón principal de la Feria, se celebrará una serie de presentaciones y workshops sobre las más actuales temáticas vinculadas al mundo empresarial, la innovación, la búsqueda de trabajo o los nuevos yacimientos de empleo.

Cadena SER





Comentarios