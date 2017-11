El Eldense paga su falta de gol (1-0)

C. D. Olimpic: Paco, Álvaro Escobar, Berna Ballester, Pepín, Alejandro Belda, Juanjo Duco, Alberto Abengózar, Hugo Rodríguez (Yeray Patiño 76´), Javi Boix (Trujillo 78´), Pablo Carrascosa (Colau 82´) y Juanjo.

C. D. Eldense: Chema Giménez, Joseja Amat, José Alberto Hernández “Axo”, Luis Acosta, Kike Torrent, Pepe Palau (Rubén Solano 64´), Jaime Jornet (Álvaro Clausí 85´), Cristo Díaz, Miguel Sánchez (David Murciego “Murci” 46´), Toni Vela y Chema Díaz.

Árbitro: Álvaro Moreno Navarro (Elche). Amonestó al local Abengózar y al visitante Joseja Amat.

Goles: 1-0 (38´) Javi Boix de penalti

Estadio: Campo Mcpal. “La Murta” de Xátiva.

Incidencias: 14ª jornada de liga en el Grupo VI de Tercera División.

El Eldense sale del grupo de privilegiados de la clasificación después de perder por la mínima y de penalti, ante un Olimpic que ha sacado petróleo de la única vez que ha chutado entre los tres palos y ha tenido que ser desde el punto fatídico. Antes, el veterano portero de los setabenses, Paco, despejó una pena máxima chutada por Cristo Díaz.

Hasta ahí lo superficial del encuentro pero hay más. Los de Dani Ponz han puesto de manifiesto esta tarde en La Murta, una más que alarmante falta de gol por mucho que se harte de centrar desde los costados o por más que saque once veces desde las esquinas como hoy o tenga mucho más balón que su oponente. En el fútbol, deporte que nos ocupa, gana los partidos el que más goles marca y esa, hoy por hoy, es la asignatura pendiente de los de Dani Ponz al que hoy, dicho sea de paso, no se le puede reprochar que no haya puesto artillería sobre el verde ya que el técnico ha dado una mitad a Murci porque Miguel Sánchez no terminaba de inquietar a la defensa local a pesar de su brega y después ha echado mano de Rubén Solano. Todo esto ante la falta obligada de hombres como Carlos Terol, lesionado, y Kike Tortosa, sancionado.

Dicho esto, el Deportivo fue dueño del partido durante más de la primera media hora del partido y pudo ponerse por delante en el marcador por medio de Cristo Díaz que en el minuto doce largó un zapatazo desde fuera del área que salvó Paco cuando el balón se colaba por la escuadra izquierda de su portería aunque la más clara llegó un par de minutos más tarde. Chema Díaz progresó por la izquierda y su centro lo interceptó con la mano Berna Ballester. El colegiado señaló el punto de penalti, lanzó Cristo Díaz a la izquierda de la portería y el cancerbero local le adivinó la intención despejando el cuero.

El Eldense no vio gol / Cadena SER

El balón les estaba durando muy poco en los pies a los hombres de Jero López y era el Eldense el que tenía la iniciativa con una clara ventaja en la presión mientras que el Olimpic no terminaba de salir de su campo hasta que llegó la jugada del único gol. Córner a la derecha del ataque local y el colegiado señala penalti por empujón de Pepe Palau a Pepín en una de esas jugadas en la que si se señalara siempre penalti habría unos cuantos en cada partido. Javi Boix engañó a Chema que se tiró a su derecha y subió al marcador el definitivo 1-0.

Tras una muy buena primera media hora de partido, el Deportivo, que había sacado media docena de córneres en el primer tiempo, no mereció irse al descanso en desventaja mientras que el Olimpic estaba sacando tajada de la única ocasión que se acercó a la meta contraria con relativo peligro.

En la reanudación, se quedó en el vestuario Miguel Sánchez y dejó su puesto a Murci que anduvo un tanto desubicado teniendo que hacer funciones que no le corresponden como ir en busca de balones cuando, supuestamente, es él hacia quien tiene que ir el cuero.

El Olimpic adelantó de salida su línea de presión para abortar el supuesto ímpetu que debía tener el Eldense y aunque los de Dani Ponz sufrieron para recuperar el cuero, lo hicieron poco a poco para imponerse en la posesión aunque sin crear demasiado peligro más allá de los centros que ponían Chema Díaz por la derecha y Joseja Amat por la izquierda una vez que habían permutado su banda.

A partir de la media hora de esa segunda parte, el Olimpic lo pasó mal aunque se defendió con disciplina ante la desesperación de los visitantes.

El Deportivo dominaba pero seguía sin chutar entre los tres palos por mucho que acabara volcado sobre la zona defensiva setabense.

Con esta derrota, el Eldense acaba la jornada en quinta posición a seis puntos del líder La Nucía.

El próximo domingo (17:00 h), el Deportivo se juega algo más que tres puntos ante el Novelda C. F.en el “Nuevo Pepico Amat”.