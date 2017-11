Cs denuncia que dos institutos construirán nuevas aulas sin la ayuda de Conselleria

El concejal de Ciudadanos Elche, Juan Antonio Sempere, ha denunciado que los Institutos Severo Ochoa y La Torreta tendrán que utilizar sus propios recursos económicos para sufragar unas obras que competen a Consellería.

Ambos centros informaron el mes pasado al Consejo Escolar que solicitaron permiso a la Consellería de Educación para construir un aula más en cada instituto y que conllevará un coste de unos 50.000 euros cada una.

A Sempere le sorprende que Consellería no asuma estas obras “cuando destina una partida de más de 13 millones de euros para fomentar el valenciano”. Asegura que no entiende como el alcalde, Carloz González, y su equipo de gobierno no reclaman a sus homólogos en Valencia esta inversión.

El concejal de Ciudadanos, Juan Antonio Sempere, ha denunciado que estos dos centros tendrán que asumir unas obras que no son de su competencia de sus fondos destinados a calefacción, mantenimiento diario o material escolar.

El concejal de Ciudadanos también ha reivindicado que esta iniciativa de los centros de Secundaria “es la gota que colma el vaso” tras la presentación del programa Edificant por el que Consellería le pasa la responsabilidad a los Ayuntamientos para la eliminación de los barracones.