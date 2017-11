Ciudadanos exigirá explicaciones por no actualizar datos en el Portal de Transparencia

El Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, David Caballero, considera inaceptable el uso que el tripartito está haciendo del Portal de Transparencia. Desde este partido no entienden los argumentos de la concejala de Comunicación y Transparencia, Esther Díez, que asegura que no se habían publicado los viajes de la corporación desde hace un año porque no le llegan los datos para poder actualizar la web.

Ciudadanos exige un mayor rigor en el gasto público ya que se saltan a la tolera la Ley de Transparencia

Desde Ciudadanos Elche van a exigir una explicación al retraso de actualización de la web en apartados como los viajes o los regalos que considera injustificado y grave.

David Caballero, portavoz de Ciudadanos, critica además los gastos que se han publicado de los viajes de los concejales y asesores. Caballero asegura que no es aceptable que el asesor de Compromís gaste tres veces más que el propio alcalde en un mismo acto.

El diario Información publicó ayer que el registro de viajes del portal de trasparencia no se había actualizado en un año y tras la noticia se ha actualizado. También Radio Elche Cadena SER denunció en agosto que no se estaban registrando los viajes de la corporación en la web municipal tal y como deberían haberlo hecho.

Tanto entonces como ahora la concejala de Transparencia explica que no se introducen los datos hasta que no pasan por intervención y se comprueba que son correctos, aunque llama la atención que un día después de publicarse la noticia se haya actualizado o que tarden un año en pasar por intervención.

Esther Díez ha dicho que es casualidad pero reconoce que es necesario buscar procesos y herramientas para que esta información se publique en un tiempo prudencial y de esta manera que cumpla su objetivo que es garantizar el acceso a estos datos de toda la ciudadanía a través del portal de transparencia.