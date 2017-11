Volem Palmerar alegará a la ley del palmeral

El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha abierto un proceso participativo para que la ciudadanía y los colectivos puedan hacer sus aportaciones a la Ley del Palmeral. El grupo Volem Palmerar está estudiando en estos momentos las directrices marcadas en el anteproyecto de ley de protección y promoción del Palmeral de Elche publicado por la Conselleria de Cultura, para hacer sus aportaciones que luego pasarán a debatirse en las Cortes Valencianas antes de su aprobación definitiva.

En el mes de junio, se presentó al conseller del área, Vicent Marzà, el borrador de la ley realizada por los técnicos del ayuntamiento. Marzà aseguró que había sido un texto que había contado con una gran participación. Sin embargo, desde Volem Palmeral no entienden a qué participación se refería el conseller ya que "no se contó con los colectivos que podían hacer grandes aportaciones". Juan Antonio Oltra, de Volem Palmerar, estudió al detalle la normativa. Asegura que están de acuerdo con la mayoría de los asuntos expuestos, aunque apunta que no está detallado cómo se van a abordar.

Oltra aclara que, por ejemplo, existe excesiva permisividad en el uso urbanístico de los huertos. Apunta que la ley da libertad a las viviendas ubicadas en la zona a reconvertirse en hoteles o restaurantes, así como al ayuntamiento para poder construir en la zona centros de interpretación o museos. Oltra considera que no es precisamente el espacio idóneo para ubicar estos edificios.

Otra de las peticiones es referente al Patronato del Palmeral. Insiste en que actualmente no cuenta con la independencia que debería, y de la que sí disponen otros organismos similares. Además, añade que la mayoría de representantes son valencianos, cuando debería ser Elche el que tenga más protagonismo y más capacidad de decisión.

En esa misma línea, la presidenta de Volem Palmerar, Susi Gómez, también denuncia la necesidad de que el Palmeral cuente con un presupuesto exclusivo para poder gestionarse. Gómez insiste en que en la actualidad depende de Parques y Jardines lo que hace que el Palmeral no esté cuidado como debería. Entiende que los operarios dedicados al cuidado de los espacios verdes de la ciudad no lleguen a todos los puntos. Por ello, Gómez aclara que si el Patronato tuviese más capacidad de decisión y un presupuesto exclusivo podría actuar de una manera más exhaustiva sobre la zona.