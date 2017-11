Kike Torrent: "Los goles tienen que llegar"

Enrique Torrent Rallo, “Kike Torrent”, defensa central valenciano del C. D. Eldense ha asegurado en los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER que el equipo no está ansioso por la ausencia de gol o la dificultad para marcarlos que está mostrando en los últimos partidos, aunque sí ha reconocido que “es normal que los delanteros se obcequen un poco en marcar si ven que el balón no entra”.

Kike Torrent se muestra convencido de que “los goles llegarán porque estamos haciendo muy buen fútbol tanto con balón como sin él, aunque esto es fútbol y de momento, no está entrando el balón porque no estamos acertados en los últimos metros”.

El valenciano llegó al Deportivo de la mano del técnico Dani Ponz con quien vivió momentos muy positivos la pasada temporada en las filas de la U. D. Alzira y se muestra convencido de que cambiará la racha porque “estamos llegando bien arriba y seguimos trabajando para ello”.

Kike Torrent es consciente de la importancia que tiene lograr los tres puntos en el partido que se jugará el domingo a las 17:00 h en el Nuevo Pepico Amat ante el Novelda C. F. “igual que hacemos en todos los partidos, saldremos a ganar porque tenemos equipo para ello” insistiendo en que “esperamos que la afición nos apoye porque ahora les necesitamos más que nunca”.